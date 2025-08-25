Мон Дьо най-после спечели войната с килограмите

Мариан Станков - Мон Дьо, макар и в отпуск, подготвя 12-ия сезон на рубриката си с интервюта, който ще гледаме от есента. Приключилият в началото на лятото 11 сезон определя едновременно като: най-силния, най-истинския и най-гледания.

"Телевизията, колкото и да я мразят някои, все още е арбитър на значимото, защото в интернет може да станеш известен, но в телевизията се превръщаш във важен. А бъдещето е комбинация от двете", предрича специалистът, пише Минаха години.

След като се утвърждава в професията, Мон Дьо се изправя пред нова битка. Този път със самия себе си. Една сутрин усетил, че се задушава. Не можел да диша. Потърсил помощ от психотерапевт и започнали работа по проблема, което се проточило 5 години. За това време журналистът преборил не само паник атаките, но и променил изцяло живота си.

"Платих висока цена, за да съм такъв, какъвто съм в момента."