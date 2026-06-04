Като Дара! Грозен хейт заля Царица Роза, попариха красивата Деница след короната

С грозни коментари и хейт се сблъсква Царица Роза 2026 Деница Малчева. Това се случва още в първите дни, след като печели короната.

„Не ми харесва тази омраза, която се излива към хората, както и към певицата Дара по време на участието ѝ в „Евровизия“, сподели пред „България Днес“ новата носителка на титлата.

След конкурса социалните мрежи се изпълват с коментари по адрес на участничките, а Деница признава, че е останала неприятно изненадана от част от реакциите. Красавицата от Казанлък дори прави паралел с вълната от негативизъм, която заля певицата Дара.

„Не разбирам защо хората изпитват нужда да обиждат. Ако нещо не им харесва, просто да го подминат“, призовава новата Царица Роза. Според нея голяма част от омразата идва от завист и злоба, а най-важното е човек да остане верен на себе си и да не позволява на подобни коментари да го променят.

„В първите няколко секунди дори не можах да осъзная какво се случва. Изпитвах огромна радост, вълнение и благодарност. За мен тази титла не е само чест, но и голяма отговорност“, изповяда пред вестника момичето, което вече е едно от най-разпознаваемите лица в Града на розите.

Пътят до короната съвсем не е бил лесен. Конкурсът съвпада с един от най-напрегнатите периоди в живота ѝ – матури, кандидатстване, балове и подготовка за бъдещето. Деница дори се колебае дали изобщо да участва.

„Главната причина да се запиша бяха моето семейство и приятелите ми. Те ми казаха, че такъв шанс идва веднъж в живота и трябва да опитам“, признава девойката.

Красавицата е абитуриентка от Математическа гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък, с профил математика и информатика, а мечтата ѝ е да учи медицина. Кандидатства в София, Стара Загора и Бургас, а в бъдеще иска да стане очен лекар.

„Сега ми предстои много учене и смятам да наблегна най-вече на образованието си“, категорична е Деница, макар да признава, че би се замислила и за възможности в модата или телевизията, ако такива се появят.

Конкурсът преминава през няколко кръга – балетен танц, зумба, хореография с дънки и ризи, народни танци в носии и дефиле с официални рокли.

„Всички момичета се представиха достойно и конкуренцията беше много силна. Затова победата беше още по-емоционална“, каза още Деница.

Една от най-големите награди за нея ще бъде пътуването до Япония, където ще представя Казанлък и прочутата българска роза, но все още не знае подробности около посещението.

„Нямам представа какво ме очаква там, но много се вълнувам“, споделя хубавицата, която е щастливо обвързана с приятеля си.

Въпреки конкуренцията, участничките се сближават много. „Атмосферата беше напълно различна от очакваното. Разбирахме се много добре и до ден днешен продължаваме да си пишем и да излизаме заедно“, разказва победителката.