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Андреа призна за новата си любов – руснака Игор: Влюбена съм!

https://hotarena.net/laifstail/andrea-prizna-za-novata-si-lyubov-rusnaka-igor-vlyubena-sam HotArena.net
Румен Димитров
16555
Андреа призна за новата си любов – руснака Игор: Влюбена съм!

Румен Димитров
16555

С ново гадже се обзаведе Андреа. Певицата се е залюбила с мъж на име Игор, който е родом от Москва и е на около 30 години. Запознати твърдят, че се занимава професионално с музикален бизнес и продуцира редица популярни руски изпълнители.

Не е ясно къде са се запознали двамата, но от снимки, които споделиха близки до Андреа, става ясно, че певицата и руснакът са изключително близки. На фотосите се вижда как Андреа и Игор се къпят на родното Черноморие, а на излизане от водата се прегръщат.

Според хора от обкръжението на певицата тя отдавна не е била толкова щастлива и заредена с добро настроение.

"Да, влюбена съм, много съм вдъхновена и ударно работя по нови проекти" - обяви певицата пред "България Днес".

Андреа дълги години беше гадже с боксьора Кубрат Пулев. Когато се запознават, тя е едва 19-годишна и тепърва започва музикалната си кариера. Кубрат е първият й мъж и по това време е перспективен боксьор, но далеч от милионите и световните титли. Срещат се в столично заведение. Андреа често е разказвала, че в началото са нямали почти нищо и са споделяли малък апартамент. През годините двамата изградиха имиджа си едновременно. Андреа се превърна в най-експортираната българска певица, а Кубрат - в Кобрата, претендент за световната титла в тежка категория. През по-голямата част от връзката им те бяха неразделни. Кубрат се е появявал в нейни видеа, а тя посвещаваше песни на него. През 2014 г. преди мача с Владимир Кличко Кубрат обяви, че ще се оженят на ринга след мача, ако победи, но загуби и сватба нямаше.

Двамата неочаквано се разделиха, след което се разбра, че боксьорът има нова изгора и тя дори му роди деца. Андреа преживя много трудно цялата ситуация и мина през изключително тежък период. Сега изглежда, че певицата най-накрая е оставила миналото зад гърба си и се радва на нова любов.

Освен в личен план в момента Андреа е и много актива в професионално отношение. Очаква се в началото на септември певицата да представи новия си видеопроект заедно с Борис Дали - музикална колаборация, която вече предизвиква сериозен интерес сред почитателите на двамата изпълнители.

Дали Игор е новата голяма любов на Андреа, предстои да разберем. Едно обаче е сигурно - певицата изглежда щастлива, а това не остана незабелязано от хората, които са я срещнали по време на морската й ваканция.

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10 Коментара

Анонимен

преди 1 ден

Дано замине с него в Русия. Ако много държи на Путиновата диктатура, може да отиде и на фронта да се бие за матушка Русия.

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Ина

преди 20 часа

За първи път я виждам без грим, не съм сигурна, че е тя, че и слаба…иначе, време беше!

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преди 19 часа

y3mryq

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само дето...

преди 12 часа

на първата и третата снимка мъжете са различно подстригани.

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007

преди 10 часа

Дали не е статист като онзи от Турция

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133

преди 9 часа

Ама тя непрекъснато лъжи! Това е поредната и лъжа. Преработва снимки, снагата си преработва, косата си преработва ... и какво ли още не. Това е една психически нестабилна особа. Как никой не видя от семейството и че тя има нужда от психологическа помощ.

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Анонимен

преди 4 часа

Публичния дом вече е с международно участие.

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Анонимен

преди 4 часа

Публичния дом вече е с международно участие.

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