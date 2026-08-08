Андреа призна за новата си любов – руснака Игор: Влюбена съм!

С ново гадже се обзаведе Андреа. Певицата се е залюбила с мъж на име Игор, който е родом от Москва и е на около 30 години. Запознати твърдят, че се занимава професионално с музикален бизнес и продуцира редица популярни руски изпълнители.

Не е ясно къде са се запознали двамата, но от снимки, които споделиха близки до Андреа, става ясно, че певицата и руснакът са изключително близки. На фотосите се вижда как Андреа и Игор се къпят на родното Черноморие, а на излизане от водата се прегръщат.

Според хора от обкръжението на певицата тя отдавна не е била толкова щастлива и заредена с добро настроение.

"Да, влюбена съм, много съм вдъхновена и ударно работя по нови проекти" - обяви певицата пред "България Днес".

Андреа дълги години беше гадже с боксьора Кубрат Пулев. Когато се запознават, тя е едва 19-годишна и тепърва започва музикалната си кариера. Кубрат е първият й мъж и по това време е перспективен боксьор, но далеч от милионите и световните титли. Срещат се в столично заведение. Андреа често е разказвала, че в началото са нямали почти нищо и са споделяли малък апартамент. През годините двамата изградиха имиджа си едновременно. Андреа се превърна в най-експортираната българска певица, а Кубрат - в Кобрата, претендент за световната титла в тежка категория. През по-голямата част от връзката им те бяха неразделни. Кубрат се е появявал в нейни видеа, а тя посвещаваше песни на него. През 2014 г. преди мача с Владимир Кличко Кубрат обяви, че ще се оженят на ринга след мача, ако победи, но загуби и сватба нямаше.

Двамата неочаквано се разделиха, след което се разбра, че боксьорът има нова изгора и тя дори му роди деца. Андреа преживя много трудно цялата ситуация и мина през изключително тежък период. Сега изглежда, че певицата най-накрая е оставила миналото зад гърба си и се радва на нова любов.

Освен в личен план в момента Андреа е и много актива в професионално отношение. Очаква се в началото на септември певицата да представи новия си видеопроект заедно с Борис Дали - музикална колаборация, която вече предизвиква сериозен интерес сред почитателите на двамата изпълнители.

Дали Игор е новата голяма любов на Андреа, предстои да разберем. Едно обаче е сигурно - певицата изглежда щастлива, а това не остана незабелязано от хората, които са я срещнали по време на морската й ваканция.