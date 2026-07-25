Миски въртят любов със спортисти (Футболистите най-желани)

Любов на шампионско ниво! Най-красивите български звезди избраха спортисти за мъжете на живота си

Футболистите продължават да са най-желаните мъже сред известните българки, но далеч не са единствените, които печелят сърцата на красавиците. Боксьори, волейболисти, автомобилни състезатели и шампиони от различни спортове също са покорявали едни от най-популярните певици, актриси, модели и носителки на титлата „Мис България“. Част от тези връзки останаха в миналото, други прераснаха в здрави семейства с деца, а трети тепърва пишат своята любовна история.

Стомана

Сред най-стабилните двойки безспорно са Ромина Андонова и бившият национал Дарко Тасевски. Мис България 2010 и футболистът са семейство повече от 15 години. Двамата се запознават в началото на 2010 г., малко след като Ромина печели короната „Мис България“. По това време Дарко Тасевски е една от звездите на „Левски“. Любовта им се развива бързо и през юни 2012 г. двамата сключват брак в Скопие, родният град на футболиста. днес двамата са родители на три деца и рядко попадат в светските хроники заради скандали. Напротив, често са сочени като пример за едно от най-здравите семейства сред известните личности.

Топка

Повече от десетилетие заедно са и певицата Елена Паришева и футболният национал Ивелин Попов. Една от най-стабилните връзки между попфолка и футбола е тази на певицата Елена Паришева и бившия капитан на националния отбор Ивелин Попов. Тя е с близо 4 години по- голяма от него. Двамата се запознават около 2010 г., когато Ивелин вече е утвърден футболист, а Елена е една от популярните звезди на попфолк сцената. Според техни публични разкази първоначално футболистът е този, който проявява силен интерес към певицата –впечатлен от нея, той дълго време се опитва да я спечели. Любовта им започва да се развива бързо и само около година по-късно двамата стават родители за първи път. Синът им Ивелин-младши се ражда през декември 2011 г. След появата на детето Елена постепенно се оттегля от музикалната сцена, за да се посвети на семейството. Тя избира да бъде до Ивелин по време на футболните му ангажименти в чужбина- Турция, Русия и други държави, където кариерата му го отвежда. Двамата сключват брак през 2010 г., след близо десетилетие връзка според публични публикации. Семейството им се разраства още, когато г. се ражда и дъщеря им Емма.

Днес Елена и Ивелин са заедно около 16 години и са сред двойките, които рядко попадат в скандални хроники. Певицата постави семейството пред сценичната кариера, а двамата отглеждат децата си далеч от излишния шум.

Пожар

Също толкова впечатляваща е историята на шампионката в гумнастиката- Илиана Раева и футболната легенда Наско Сираков. Любовта им продължава вече повече от четири десетилетия. Двамата имат две дъщери и са преминали през тежки житейски изпитания, но никога не са крили, че семейството е най-голямата им сила.

Една от най-известните спортни двойки в България е тази на трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова и легендарния футболен вратар Борислав Михайлов. Двамата се запознават през 1994 г. – годината, в която България прави историческия си пробив на Световното първенство в САЩ, а Мария е сред най-големите звезди на световната гимнастика. Четири години след запознанството си двамата сключват брак. От брака си имат една дъщеря – Елинор Михайлова, родена през 1999 г.

Плеймейтката и инфлуенсър Златка Райкова и бившият национал по футбол Благой Георгиев се превърнаха в една от най-коментираните светски двойки у нас. Двамата официално показаха връзката си през 2018 г., след като футболистът приключи предишните си отношения, а Златка също беше в нов период от живота си. Любовта им се разви бързо – Благой и Златка заживяха заедно, а футболистът ѝ предложи брак.През 2019 г. семейството им се увеличи – Златка роди син Благой-младши. За Георгиев това беше четвърто дете, а за Райкова – първо.Въпреки плановете за сватба, двамата така и не стигнаха до брак. След около 5 години връзка отношенията им приключиха. След края на връзката си със Златка, Благой Георгиев имаше други публични отношения, а през 2025 г. започна да показва новата си връзка с инфлуенсърката и дизайнерка Мария-Луиза, като двамата вече открито демонстрират отношенията си.

Шоу

Актрисата Ралица Паскалева и легендата на българския волейбол Теодор Салпаров също доказаха, че любовта между спорта и шоубизнеса може да бъде успешна. Двамата са семейство от години и са родители на двама синове, а въпреки натоварените си професии продължават да изглеждат все така влюбени.

Двойката е заедно близо 10 години. Ралица и Теодор се запознават през 2017 г. чрез общи приятели. Първоначално започват да си пишат и да разговарят по телефона, преди да се видят лично. Истинският старт на връзката им идва през юни 2017 г., когато Теодор Салпаров се прибира с националния отбор по волейбол от мачове в Аржентина, а Ралица го посреща на летището. Именно тази среща двамата по-късно определят като момента, в който отношенията им преминават на друго ниво.

Мрежа

Сред по-новите, но вече сериозни връзки е тази на Мис България 2013 Нанси Карабойчева и националния волейболист Добромир Димитров. След сватбата им се родиха две момчета, а красавицата неведнъж е признавала, че семейството е най-голямата ѝ победа.

Звезда

Николета Лозанова остава жената, чието име най-често се свързва с футбола. След брака си с Валери Божинов, от когото има дъщеря Никол, съдбата отново я срещна с националния вратар Николай Михайлов. Двамата преживяха раздели и събирания, Историята им започва още в младежките години– двамата се познават от 2006 г., когато Николай вече е млад талант на „Левски“, а Николета набира популярност след титлата си „Playmate България“ Първите им отношения са бурни – любов, раздели и нови събирания. Николета по-късно се омъжва за друг футболист – Валери Божинов през 2011 г. (с когото има дъщеря Никол), но връзката ѝ с Михайлов остава една от най-обсъжданите теми в светските среди. След години раздяла съдбата отново ги събира. Двамата подновяват връзката си през 2017 г. и този път решават да дадат приоритет на семейството. Оттогава са заедно без прекъсване. Голямата им мечта е общо дете. След труден период Николета и Ники стават родители на дъщеря Борислава, родена на 10 март 2024 г. Името ѝ е избрано в чест на бащата на Ники – футболната легенда Борислав Михайлов. За Николета това е второ дете, а за Николай – първо.

Брак

Преди Николета в живота на Валери Божинов беше певицата Алисия. Алисия и Валери Божинов се срещат в период, когато и двамата са на върха на популярността си – тя е една от най-търсените певици, а той е сред най-известните български футболисти в Европа. Певицата е с близо 5 години по голяма от Валери но това не пречи на любовта им. Тя им бързо се превръща в медийна сензация. Двамата са заедно няколко години, а през 2011 г. стават родители на сина си Валери-младши. Макар пътищата им по-късно да се разделят, тяхната връзка остава една от най-запомнящите се в българския шоубизнес и спорт.

Когато стане дума за емблематични любовни истории, няма как да бъде пропусната Андреа и Кубрат Пулев. Певицата и най-успешният български боксьор бяха заедно около 12 години. Любовта им започва през 2007 г., когато и двамата са в началото на големия си възход. През годините Андреа беше неизменно до Кобрата при най-важните му мачове, а феновете дълго чакаха сватба, която така и не се състоя. Раздялата им през 2019 г. сложи край на една от най-знаковите звездни връзки у нас.

Деси Слава и Благой Найденов

Певицата и боксьорът започват връзката си около 2015 г. Тогава той е млад талант в бокса, а тя вече е утвърдена звезда на музикалната сцена. Любовта им предизвиква огромен интерес заради факта, че ДесиСлава е по-голяма от Благой с 17 години. Самата певица неведнъж е казвала, че възрастта не е била проблем за тях. Двамата стават родители на син Борис през 2017 г. Това е второ дете за ДесиСлава, която има и по-голям син Майки от предишна връзка. Връзката им продължава няколко години, но двамата не стигат до брак. След периоди на раздели и опити да запазят отношенията си, те окончателно се разделят, като остават свързани като родители на общото си дете. ДесиСлава е споделяла, че причината не е била възрастовата разлика, а различията в характерите им. Интересен факт е, че Благой Найденов не е първият спортист до ДесиСлава. Преди него певицата има връзка с ММА боеца Светлозар Савов. Двамата се запознават покрай снимките на клипа на ДесиСлава „Най-неправилният мъж“ през 2011 г., след което започват връзка. Били са заедно около 4 години – до 2015 г. Между тях също има възрастова разлика – Савов е по-млад от певицата с около 9 години.

През последните месеци сред най-коментираните нови двойки попаднаха Мис България Теодора Мудева и футболистът Боби тупаное . Двамата не крият чувствата си и често публикуват общи снимки, с което се превърнаха в една от най-обсъжданите млади светски двойки.

Юлияна Дончева и Станислав Недков – любов с 18 години разлика, 15 години заедно и общ син

Телевизионната водеща, журналист и бивш депутат Юлияна Дончева и ММА боецът Станислав Недков – Стъки се запознават през 2009 г. Срещата им се оказва съдбоносна – спортистът признава, че още в началото усещат силна връзка помежду си. Само около шест месеца след запознанството Стъки прави предложение за брак, а приблизително година след първата им среща двамата вече са семейство. Любопитният факт, който години наред предизвикваше интерес, е възрастовата разлика между тях – Юлияна Дончева е с 18 години по-голяма от Станислав Недков. Въпреки коментарите в началото, двамата доказват, че разликата във възрастта не е пречка за стабилна връзка. Двамата сключват брак на 25 юни 2010 г. във Велико Търново, на рождения ден на Юлияна. Датата има специално значение за тях – това е и денят, на който са се запознали. След няколко години като семейство сбъдват мечтата си за общо дете. През 2014 г. се ражда синът им Станислав-младши, като бременността е постигната след труден период и инвитро процедури. Днес Юлияна и Стъки са сред по-дългогодишните двойки между известна жена и спортист в България – вече над 15 години заедно и около 14–15 години брак. Те често са давани като пример за семейство, което е устояло на публичното внимание и различията в характерите и професиите.