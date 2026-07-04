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Николета и Ники Михайлов празнуват 20 години заедно

https://hotarena.net/laifstail/nikoleta-i-niki-mihaylov-praznuvat-20-godini-zaedno HotArena.net
Румен Димитров
1057
Николета и Ники Михайлов празнуват 20 години заедно

Румен Димитров
1057

Николета Лозанова и Николай Михайлов отбелязаха специален момент в отношенията си. Двамата празнуват 20 години, откакто съдбата ги е събрала, а по повода плеймейтката публикува романтична снимка в социалните мрежи.

На кадъра се вижда впечатляваща торта, украсена с малини, а към публикацията Николета написа краткото, но многозначително послание: "Все още сме си ние."

С тези няколко думи Лозанова загатна, че въпреки всички изпитания, раздели и повторното събиране през годините, двамата с Николай Михайлов продължават да вървят заедно.

Любовната им история е една от най-коментираните в българския светски живот. След години, изпълнени с раздели и ново начало, Николета и Ники отново намериха път един към друг, а днес са по-щастливи отвсякога. Преди месеци двамата станаха родители на дъщеричката си Борислава, която допълни семейното им щастие.

Публикацията им бързо събра хиляди харесвания и десетки поздравления от приятели, колеги и почитатели, които им пожелаха още много години любов и разбирателство.

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8 Коментара

Мангалката дойчева

преди 1 час

Не съм Гнусна Мангалка, а само майка ми и баща ми са Гнусни Мангали. Скоро, че си правим ринопластика на моя Грозен и Увиснал Нос (типично циганска черта). "лофци на педофили".

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Мангалката дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Мангалката дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Мангалката дойчева

преди 1 час

!!! В престъпната група влиза и една жена. Лицето, Надежда Дойчева, която се занимава с недвижими имоти като нейната задача е да намира така наречените жертви. Фирмата с която оперира е „Кеър ту ю“ ООД. Актуалното състояние на фирмата към 12.10.2021 година е обявена в несъстоятелност, но това не пречи дамата с половинката си, Стоян К., да се ширят в голяма къща под наем в Банкя. Възниква въпросът: От къде имат пари да поддържат този висок стандарт на живот? !!!

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Бивш от МВР76

преди 1 час

!!! Бони отрече корекциите си, но старите ѝ Снимки я издадоха !!! Използвайте гугъл. Блиц Бг. Ква е Гнусотия е била Гнусната и Чистокръвна Мангалка бони от гнусната чалга преди да си направи ринопластика на Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта). КЛАНЕ със СЕКИРА. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 1 час

!!! Бони отрече корекциите си, но старите ѝ Снимки я издадоха !!! Използвайте гугъл. Блиц Бг. Ква е Гнусотия е била Гнусната и Чистокръвна Мангалка бони от гнусната чалга преди да си направи ринопластика на Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта). КЛАНЕ със СЕКИРА. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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17.05.1976г.

преди 1 час

!!! Бони отрече корекциите си, но старите ѝ Снимки я издадоха !!! Използвайте гугъл. Блиц Бг. Ква е Гнусотия е била Гнусната и Чистокръвна Мангалка бони от гнусната чалга преди да си направи ринопластика на Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта). КЛАНЕ със СЕКИРА. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 1 час

!!! Бони отрече корекциите си, но старите ѝ Снимки я издадоха !!! Използвайте гугъл. Блиц Бг. Ква е Гнусотия е била Гнусната и Чистокръвна Мангалка бони от гнусната чалга преди да си направи ринопластика на Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта). КЛАНЕ със СЕКИРА. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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