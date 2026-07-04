Николета и Ники Михайлов празнуват 20 години заедно

Николета Лозанова и Николай Михайлов отбелязаха специален момент в отношенията си. Двамата празнуват 20 години, откакто съдбата ги е събрала, а по повода плеймейтката публикува романтична снимка в социалните мрежи.

На кадъра се вижда впечатляваща торта, украсена с малини, а към публикацията Николета написа краткото, но многозначително послание: "Все още сме си ние."

С тези няколко думи Лозанова загатна, че въпреки всички изпитания, раздели и повторното събиране през годините, двамата с Николай Михайлов продължават да вървят заедно.

Любовната им история е една от най-коментираните в българския светски живот. След години, изпълнени с раздели и ново начало, Николета и Ники отново намериха път един към друг, а днес са по-щастливи отвсякога. Преди месеци двамата станаха родители на дъщеричката си Борислава, която допълни семейното им щастие.

Публикацията им бързо събра хиляди харесвания и десетки поздравления от приятели, колеги и почитатели, които им пожелаха още много години любов и разбирателство.