Николета след мокър сън: Още помня първата целувка (Към кого е посланието)

Николета от рано тази сутрин се е размечтала, видя HotArena.net.

Плеймейтката я избива на любов и остави послание на стената си във Фейсбук малко след като се събуди.

„I remember like it was yesterday, first kiss and I knew you changed the game. You have me, exactly, well you want it, and I\'m on it... Good Morning“, гласи посланието на Лозанова. В превод: „Спомням си, сякаш беше вчера, първата целувка, и знаех, че си променил играта. Твоя съм, точно така, ти го искаш и аз съм готова… Добро утро“.

Това е написала Николета под снимка от леглото на двама голи влюбени. Текстът всъщност е от парчето „Baby love“ на Никол Шерцингер.

Но към кого ли е отправено посланието?

Феновете веднага започнаха да гадаят и повечето са категорични, че НиЛо и Валери Божинов отново са заедно и плеймейтката му се обяснява в любов.

Според други пък Николета умишлено е сложила тази снимка, защото мъжът на нея поразително напомня по-скоро на Ники Михайлов.

А според вас за кого мечтае Николета?