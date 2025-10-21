Очи в очи: Брадърът Котов скочи на Слави Трифонов (Снимки)

ИТН шикалкавят и увъртат, остана ми горчив привкус от срещата с Трифонов, споделя съквартирантът през 2021 г.

Остри критики към Слави Трифонов сипе нашумелият съквартирант в "Биг Брадър" - Валентин Котов.

Участникът с ум като бръснач има ясни политически виждания, които заявява още преди 4 години.

Тогава той е един от студентите, които смело задават въпроси на Дългия по време на срещата му в Пловдивския университет. Брифингът е по повод кампанията на ИТН за парламентарните избори през юли 2021 г. Котов буквално затапва лидера с разсъжденията си, а накрая дори получава "Mного добре" от суровия Трифонов.

"Цялостното ми впечатление за Слави е, че много добре се изтегля и не се е кандидатирал за министър-председател, тъй като на всичките ми отговори, се говореха доста общи приказки. Задава се конкретен въпрос за образованието например и той започва да казва неща, които вече знаем. Нямаше никаква конкретика и за съжаление остана един горчив привкус за липса на същност в отговорите. Това, което търсехме, не го получихме", споделя Котов в предаването "120 минути" преди 4 лета.

Котов на срещата на ИТН в Пловдивския университет през 2021 г.

"ИТН не си правят услуга, когато на конкретни въпроси започват да шикалкавят и да увъртат", казва и в друго предаване по Би Ти Ви пловдивчанинът.

По това време Вальо все още е студент в Нидерландия, където изучава международно право. Самият той е от младежите, които напускат страната, за да намерят по-добро бъдеще навън.

"Интересът ми към политиката идва от тежката ситуация в нашата страна и факта, че ми се е наложило да емигрирам и да получа образованието си в чужбина", разкрива с тъга в сърцето Вальо.

След като се дипломира успешно като юрист, младежът започва работа в международна компания за финансови технологии. Тази есен решава да си пробва късмета в настоящия "Биг Брадър". 25-годишният Котов не цепи басма на Брадъра, постоянно го провокира и всячески доказва, че няма да играе по правилата му.

Очакванията към Валентин са големи не само в Къщата, но и на политическата сцена. Дали пък именно той няма да "оправи" България?