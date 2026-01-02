Жената на Бойко Кръстанов се снима разкрачена и без дрехи в 9-ия месец (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/zhenata-na-boyko-krastanov-se-snima-razkrachena-i-bez-drehi-v-9-iya-mesec-snimki HotArena.net

Двойката не е правила официално изявление по темата, но Лидия сподели в социалната мрежа впечатляваща и доста провокативна бременна фотосесия. Тя публикува кадри, на които позира разголена, с разтворени крака и наметната с кожено палто.

Снимките са доста смели и далеч от традиционната представа за нежна бременност. Фотосите предизвикаха бурни реакции - някои ги определиха като пошли, но пък други ги харесаха. Най-важното е, че Кръстанов ги е одобрил.

Любовта между Бойко и Лидия започва бързо и неусетно. Запознават се чрез общи приятели преди близо 2 години и дълго време успяват да запазят връзката си далеч от публичното внимание, пише "Уикенд".

В началото на тази година обаче решават да не се крият повече и публикуват първата си обща снимка от романтична ваканция в Италия. Кадърът моментално събира одобрението на феновете и поставя край на слуховете около личния живот на актьора, който в един момент дори бе считан за гей.

Запознати твърдят, че отношенията между Бойко и Лидия са изненадващо хармонични. Той неведнъж е споделял пред приятели, че с актрисата почти нямат конфликти. Чувствал се покоен и уравновесен нея нещо, което му липсвало в предишната сериозна връзка. След тежката раздяла с колежката му Виттория Николова Кръстанов премина през труден емоционален период, а срещата с Василева се оказала повратна точка в живота му.