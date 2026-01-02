Габи след любовното видео на Калоян: Мразя те! (КАДРИ)

Ергенката Габриела Бланко изригна след любовното видео на бившия й Калоян и Маги Томова от „Ергенът 3“, видя Intrigi.bg. Устатата силиконка публикува клипче с вандалски надраскана кола със спрей. „Глупак“, „Простак“, „Мразя те – от бившата“, гласят част от посланията върху луксозното Ауди.

Въпреки че собственикът на автомобила не е Калоян, а случаен мъж, който Габи успява да заснеме с телефона си, за всички става ясно към кого е посланието. Габри продължава да е силно наранена от Калоян, който я изигра в „Ергенът: Любов в рая“.

По време на общите им участия в подкастове той така и не призна за новата си връзка с Маги Томова, която се оказа и причината за раздялата му с Бланко.

В навечерието на новата 2026 Маги и Калоян най-накрая признаха, че са заедно, като пуснаха любовно видео с романтичните моменти от връзката им.

„2025 беше добра и щедра за мен. Научи ме да бъда търпелива, но не и наивна. Показа ми, че неочакваните срещи всъщност са най-чаканите. Изпращам я с благодарност и любов.

А, на всички вас, които сте тук ви желая здраве. Бъдете добри. Не се опитвайте да угодите на всички.

Винаги ще има хора, които няма да ви харесват или няма да оценят това, което правите.

И това е OK.

Бъдете верни на себе си — това е единственото одобрение, от което наистина се нуждаете“, написа Томова под видеото с Калоян.

На него се вижда, че двамата са много щастливи и влюбени, което е поредният удар по Габи.

Припомняме, че в „Ергенът: Любов в рая“ Габи и Калоян бяха сред финалистите, но вместо пръстен той избра да й даде роза и дни след финала я зарязва заради Маги.