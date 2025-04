ОГРОМНА БОЛКА! Внучката на царя проговори: Боря се да се възстановя след развода

„Разводът е огромна промяна и още по-огромна болка.

Прекарах година и половина в чудене какво искам и какво ще правя след раздялата си със съпруга си Марк. Бях завладяна от много емоции и много неща се случваха около мен - в такава болезнена ситуация човек губи ориентацията си. На никого не пожелавам такава тъга. Боря се да се възстановя след развода“, това откровение направи 30-годишната внучка на Симеон Втори - Мафалда, пред испанското издание „Ел Паис“ по време на премиерата на най-новия си сингъл „I am not the same anymore (“Вече не съм същата“ б.а.) преди дни. Така красавицата, която е и певица, за пръв път вдигна булото за раздялата с любимия й мъж Марк Абуслейман, която мина през съдебен развод. И настоява, че едноименното заглавие на песента й е посветено на емоционалната й трансформация, а именно, че Мафалда „Вече не е същата“.

Красавицата е дъщеря от брака на принц Кирил Преславски с Испанската аристократка Росарио Надал.

Певицата със синя кръв среща любовта на живота си в Бостън, когато Марк е студент в Харвард.

По време на пандемията от ковид младото семейство решава да напусне Щатите и да се премести да живее в Мадрид. Малко след локдауна Марк се връща в Ню Йорк и пуска молба за развод. Така Мафалда остава сама с разбито сърце в Мадрид.

На 16 години тя заминава да уи в музикален колеж „Бъркли“. Стартът на музикалната й кариера е през 2016 г., когато принцесата се качва да пее на модния подиум на шоуто на дизайнера Валентино. Пищното събитие се провежда на Атинската Ривиера в южната ни съседка в елитен клуб.

За никого не е тайна, че майката на Мафалда - Росарио, която бе топмодел през 90-те години на миналия век, е някогашната муза и близка приятелка на дизайнера Валентино. Преди развода на Кирил Преславски и Росарио през 2009 г., когато Мафалда е дете, семейство често гостува на мегаяхтата на италианеца в Средиземноморието.

Днес принцесата е фокусирана най-вече върху музикалната си кариера и с горчивина признава: „Таблоидите ме тормозят от дълго време заради семейния ми произход, а не обръщат внимание на професионалната ми кариера. Те се интересуват от клюки, а за мен това е странно, защото всичко, което искам, е да се говори за моята работа“.