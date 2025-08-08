Синът на Радост и Мечката става футболист (Двойката загуби близнаци преди 5 месеца)

„Честно да ви призная, така не съм се смяла от много, много време."

Това споделя по повод детското парти на сина си Мис Вселена България 2015 Радост Тодорова. В началото на март, докато бе бременна в шестия месец, тя и съпругът й футболистът на „Левски“ Георги Костадинов, загубиха неродени близнаци. Пет месеца по-късно семейството е по-сплотено от всякога, а усмивките са се върнали на лицата на Радост и Жоро. Техният първороден син Георги навърши 3 годинки, а това бе и поводът майка му да организира сама страхотен детски рожден ден, пише „България Днес“.

От партито става ясно, че макар и на тази крехка възраст, наследникът на Костадинов също върви по стъпките на татко си и ще става футболист. За Георги-младши бе приготвена специална триетажна торта от малина с бял шоколад и с футболни мотиви. На нея бяха изобразени няколко топки и бутонки. Освен това към забавленията за малчуганите имаше специална мишена, която те трябваше да целят с шутове с футболни топки.

По всичко личи, че синът на Костадинов е много запален по този спорт и няма как да е иначе. Той често е воден от майка си на трибуните на стадион „Георги Аспарухов", за да гледат мачове на „Левски“. За последно 3-годишното момче донесе късмет на „сините“ при успеха с 2:0 над "Славия". Снощи татко му и неговият отбор имаха важен мач на „Герена“ срещу „Сабах" от Азербайджан в турнира Лига на конференциите. Преди това цяло лято малкият Гого е гонил топката в Царево, където са баба му и дядо му. Именно от морското градче е родом Георги Костадинов, когото наричат с прозвището Мечката. Любопитно е, че неговият татко също се казва Георги и е бивш кмет на Царево и адвокат.

Радост, която навремето доби популярност, като беше избрана за Мис Национален отбор по футбол, е плътно до любимите си мъже. Преди това семейството живя в Кипър, където риташе Костадинов.

Красивата врачанка сама организирала детското парти на сина си само за пет дни - покани, аниматори, кетъринг, украса и детски забавления. Кулминацията настъпила с пристигането на гигантски плюшен бял мечок. Децата обаче успели да пръснат костюма на аниматора за смях на всички. "Гого попита може ли на следващия ден да има отново рожден ден, така че го броя за успешен", признава Тодорова. "Ти си олицетворение на победата и сбъднатите мечти, продължението на нашата голяма любов и стимул да продължаваме да се борим!", обръща се Радост към малкия Гого. „Дечицата ни имат нужда само да ни виждат щастливи, за да са и те такива", добавя футболната съпруга.