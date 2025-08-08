Никола Цолов тайно на кръчма у нас! От заведението: Много е скромен

Младата надежда на автомобилните спортове Никола Цолов изненадващо отиде на кръчма в Самоков, научи „България Днес".

В момента пилотът от Формула 3 е в лятна ваканция и използва момента, за да се завърне у нас. Цолов тайно гостува на механа, където разпуска с похапване и спокойно атмосфера.

„Шампионът се довери на нас – на шампионите вкусната храна! В механата имахме честта да посрещнем Никола Цолов - най-бързия българин на пистата и пилот от световна класа! Да, да топпилот, който гони Формула 1, но в този ден той спря... при нас! И то не заради червен флаг, а заради нашата храна за шампиони - сочни мезета, домашни вкусотии и атмосфера, която кара дори болидите да намалят скоростта. Благодарим, Никола, че ни направи част от твоята обиколка! При нас Винаги има място за победители и за такива, които просто искат да се почувстват като такива", написаха в социалните мрежи от екипа на самоковското заведение.

Сервитьори от кръчмата разказват, че Цолов е бил много скромен, не е имало някакви специални изисквания и не е отказал да се снима с желаещите да се докоснат до автомобилната звезда. От заведението не разкриват с кого Никола е бил в компания и дали е оставил щедър бакшиш на сервитьорката, която го е обслужвала.