Истерията Лабубу: Родни звезди дават луди пари за зловещата кукла (Вижте кои са колекционерите)

Нова мания завладя родния хайлайф, а името ѝ е... Лабубу. На пръв поглед – малка пластмасова кукла с огромна уста и леко зловеща физиономия. На практика – скъпа дизайнерска фигурка, превърнала се в нов символ на престиж и суета.

Сред първите известни българки, които се похвалиха с модната играчка, са моделът и фолк певица Венцислава Тафкова, инфлуенсърката Моника Валериева, младата изпълнителка Палома и други. Те публикуваха снимки с Лабубу в социалните мрежи, като някои дори са започнали да събират цели колекции от различни версии на странното създание, пише Show.bg.

Палома демонстрира най-голям „социален престиж“ с огромното си Лабубу, което е три пъти по-голямо от фината певица.

Валериева пък редовно си носи зловещите кукли, закачени върху дизайнерските й дамски чанти за десетки хиляди.

Тези дни Мис България 2020 Венцислава Тафкова също се включи в отбора на ексцентричните колекционери, като си закачи Лабубу като моден аксесоар върху дънките. От „сляпата кутия“ изпълнителката на „Совалката“ е изтеглила бяло „зверче“ и сега го комбинира цветово с аутфита си.

Фолк певицата Дана пък признава, че буквално е пристрастена към китайската кукла. Тя редовно пуска клипчета в Tik-Tok с цели кутии, пълни с Лабубу-та. Знае имената на всяко едно от тях и не крие, че за всяка своя дамска чанта си има различна кукла.

Цената на една фигурка варира между 30 и 50 лева, но по-редките модели могат да достигнат до няколкостотин, а понякога и над хиляда лева. Именно тези лимитирани издания подлудиха колекционерите по цял свят, включително и родните знаменитости.

По неофициална информация, някои от българските инфлуенсъри вече са похарчили над 1000 лева за своите Лабубу колекции. Интересът към тях нараства стремглаво в Instagram и TikTok, където всяка нова фигурка бива представяна като трофей.

Въпросът е не дали ще си купиш Лабубу... а колко ще похарчиш, преди да се сдобиеш с рядкото „зъбато съкровище“.