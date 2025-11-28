Панайот Панайотов: Гнус ме е политиците! Позор е 120 лв. за пенсионерите, а 400 за полицаите!

"Гнус ме е от политиците!" С тези думи Панайот Панайотов не просто започва разговор - певецът отваря рана, която от години гнои под кожата на българското общество.

Докато кабинетът раздава по 120 лв. коледни добавки на част от бедните пенсионери и по 400 лв. на полицаите, в държавата расте гняв - най-уязвимите получават трохи, а най-защитените - служителите, които пазят политиците от "любовта" на народа по време на протести, както вярва Панайотов - взимат многократно повече. Българинът отдавна усеща, че приоритетите не са в негова полза.

Погнусата на обичания изпълнител не е реплика, това е диагноза. Проблемът не е в сумите - а в отношението.

"Обожавам пенсионерите! Те са най-невидимите хора. Първо кучетата, после децата да не пострадат... София заприлича на един кучешки приют, това е моя мисъл. А пък за останалите хора двуноги, от които са част и пенсионерите, тях кучета ги яли. Даже на мен не ми харесва да ги наричам пенсионери - това са възрастни достойни хора, чиято младост е преминала в строеж и работа. Те са построили родината, в която живеем, а ние я рушим. Ей така - за разнообразие. Весело да става", с огорчение говори естрадната легенда.

Панайотов е безмилостно честен: "120 лева? Да ги ближеш, пак ще свършат. Нищо не могат да си купят! А политиците това го знаят. Лицемерничат, дори няма да им споменавам имената - гнуслив човек съм. Благовидно: "Ние се грижим за пенсионерите". Подтекстът? Гласувайте за нас, пенсионери! Лицемерието е национален спорт! Всички са активирали това качество и го практикуват без почивка, а българите ги търпим".

Гневът на певеца на вечния хит "Момчето, което говори с морето" расте. Панайотов прави сравнение със Западна Европа: "Ако бяхме белгийци или холандци, щяхме да изпълним площадите всеки ден! Там хората демонстрират, получават оставки. Тук? Нищо!".

За протестите е категоричен: "Протестът онзи ден беше изключение. Втори няма да има. България е миролюбива нация, за жалост. Отвратен съм от собствения си народ, че е станал такъв плазмодий. По времето на хан Аспарух е имало "люти българи", които много са се нервирали и са били толкова опасни, щом се разлютят и си потърсят правата. Сега имаме една безизразна маса. А политиците знаят, че пенсионерите Пешо и Гошо няма да се вдигнат на протест, именно в тях управниците намират отдушник и правят каквото си пожелаят".

С остра позиция по темата излезе и примата на джаза - Мими Николова. 87-годишната легенда е възмутена от безхаберието на българина - неспособен да се погрижи за бедните си старци.

"Настанаха трудни време за нас, пенсионерите! Цените са повишени двойно, даже тройно. Трябва да се вдигнат пенсиите, за да отговарят на стандарта на живот в момента", коментира пред "България Днес" изпълнителката на "Замълчи, замълчи".

Според певицата е безумно органите на реда, които от години не вършат задълженията си, ръководени от корупция, да взимат с близо 300 лв. отгоре на възрастните.

"Не е нормално за едни да има, а за други - не. Имам приятели с ниски пенсии - и тази Коледа ще се оправят, както могат", примирена и огорчена е жената глас.

След това разговаряме с Хисарския поп, Димитър Андонов, когото хващаме на път. Думата "пенсионери" го разпалва като кибрит. "Всички трябва да получат коледни добавки! 120 лева са 12 лева на старите пари! Това са пари за тоалетна хартия! Хората имат нужда да излязат, да чуят музика, да купят подаръци, да усетят празник. А без пари - животът е осакатен." Чичо Митко е категоричен: "Поне 250-300 лв. трябва да са добавките. Аз не мога да се оплача, добре съм, още вадя парички, но хората над 80 години имат нужда от тази помощ. На Запад виж какви добавки и пенсии взимат чужденците! А тука само гледат как да крадат, да обират държавата, а старите хора са обречени на гибел".

Хисарския поп

"Не е редно полицаите да вземат 400 лв., а пенсионерите 120. Ти си работил 40-50 години, дал си здравето си! А после не можеш да си купиш лекарства", изповяда се пред "България Днес" Хисарския поп. Певецът разказва за работните си години, за скъпото месо, за празните портмонета на старите хора. "Животът е труден. И не става по-хубав."

Притеснен за възрастните е и театралният режисьор Борис Панкин.

"Няма нищо нормално в това старците изобщо да се налага да получават добавки! Самата сума въобще не стои като въпрос. Аз съм в предпенсионна възраст и не мога да повярвам, че проблемът с ниските възнаграждения на хората, които са отдали живота си на работата, все още е неразрешим", коментира с шок пред вестника артистът.

Панкин е категоричен, че бонусите трябва да са равнопоставени, но прави паралел между различните съсловия.

"Нека не сравняваме пенсионери и полицаи! Служителите на МВР също имат своето място и принос. Не бива да ги съпоставяме, но трябва да си помагаме. Помислете, в семейството не се ли подкрепяте? Ако вашият брат или сестра не може да постигне това, което вие, не е ли редно да му подадете ръка? Какво получават другите, е въпрос на критерии. Тук обаче става дума за състояние, до което рано или късно ще стигнем. Защото не всички можем да работим в МВР, но всички ще остареем", сподели житейска истина 64-годишният Борис.

В мислите на твореца остават възрастните - уморени и обеднели, на прага на най-светлия християнски празник.

"Много съм сантиментален. Човешката съдба горчиво ме натъжава. Няма значение дали си дете, баба или дядо. Тежко понасям нещастието на другите и го приемам като лична отговорност. Не си представям да си свръхбогат и щастлив, ако край теб има 2 милиона нещастни хора. България е по-малка от Ню Йорк. Как не намерихме начин толкова години да живеем в съпричастност?", чуди с Борис Панкин.

Борис Панкин

В края на нашия дълъг разговор Панайотов замълчава. Мълчанието му е тежко. И изведнъж промълвява: "Ей, народ поробен, / Що си тъй заспал?". След това добавя: "Нека завършим с тази крилата фраза на Стефан Стамболов. И дано този народ най-сетне се събуди от дългия зимен сън, в който сам се е приспал".