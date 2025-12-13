Рачков и Геро водещи в новия сезон на „Капките“, Зомбори скача в журито (Подробности)

Радвай се, народе! "Като две капки вода" отново ще има! На хоризонта се очертава 14-и сезон, който ще се излъчва през пролетта, както обикновено.

Това стана ясно, след като две от предаванията на телевизията, в чийто ефир се подвизават "Капките", дадоха фира, тъй като не се намериха достойни участници. Едното е с продуценти Иван и Андрей и се казва - "Борба до ключ", а другото "Женени от пръв поглед".

До скоро се очакваше, че те ще заменят шоуто за имитатори, но тъй като това не се случи, "Капки" все пак ще има!

Истинско състезание и реални ремонти очакваха зрителите в първото риалити. Бе замислено две семейства, разделени в отделни отбори, да се срещнат в битка на мускули, но и на идеи. Стратегия, сръчност и отлично планиране бяха нужни на участниците, за да си тръгнат с печалбата. Кастингът за новото предаване бе отворен, но дали има избрани, не е ясно. Факт е, че риалити форматът, който проследява трансформацията на два апартамента - от избора на имотите през цялостното обновяване до продажбата, не фигурира в програмната схема до лятото. В шоуто бе включен и бившият кадър от Би Ти Ви - майстор Владимир Караджов, който дълги години бе в предаването "Бригада Нов дом", но явно и това не е помогнало.

Другото шоу "Женени от пръв поглед" също не е в схемата до лятото. За него също имаше кастинг за участници. Дали са избрани или не двойките, предстои да разберем вероятно от есента другата година.

"Като две капки вода" е едно от любимите телевизионни предавания на зрителите. Шоуто за имитации спечели сърцата на много хора, а всеки сезон предизвиква бурни реакции в социалните мрежи. Феновете на предаването очакват с нетърпение да видят кои родни популярни личности ще влязат в новия сезон в ролята на различни музикални звезди. В публичното пространство се появи информация, че следващото издание ще има нови водещи, но засега те остават в лицето на Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро.

Относно журито, със сигурност и този сезон ще останат Веско Маринов, Фънки, Хилда Казасян и новото лице - Владо Зомбори, който стана победител през 2024 година.

Иначе предаванията, които със сигурност ще гледаме с вече обявени дни за излъчване по Нова телевизия, са - "Черешката на тортата", нов сезон с риалити звезди от 5 януари в 20,00 часа, и риалити шоуто "Вече играеш... Стоичков", което започва от 11 януари, всяка неделя от 20,00 часа.

В пълнометражния игрален филм ще видим желаещи да влязат в обувките на Христо Стоичков - футболиста, който покори света, но никога не забрави откъде е тръгнал.

Кастингът вече е отворен, като пред очите на цяла България ще бъде избран актьорът, който да играе в главната роля.

В проекта участват мъже на възраст между 20 и 30 години, професионални и непрофесионални актьори. Те преминават през серия от изпитания - актьорски задачи и спортни предизвикателства, и то с помощта на ментори, актьори, режисьори и легенди от футбола.

Само един ще стигне до края. Само един на финала ще подпише договор за ролята на живота си - да изиграе младия Христо Стоичков в предстоящия филм.

Друго от предаванията, които също набира хора, е "ВИП брадър", което ще се състои през есента, но все още не е отворен кастингът за желаещите да опитат късмета си.