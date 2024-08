След тежка операция: Васил Петров пее с шина в ботуш

Джазменът Васил Петров си е счупил глезена, заради което е претърпял операция, разкри пред „Телеграф“ самият той.

Това се е случило малко преди началото на турнето The Best Off, с което отбелязва 30 г. в музиката. Докторите обаче са намерили начин как да спасят концертите, като са му поставили специална шина в ботуш, с която той излезе на първия рецитал в Летния театър във Варна.

„Бях в планината, в Банско, но не там се случи, а пред хотела. Просто стъпих накриво, докато се качвам в таксито“, обясни пред „Телеграф“ певецът. Първоначално той е отишъл в болницата в Благоевград, но след консилиум на ръководството преценили, че е по-добре да го пратят в София. Неговата половинка Маргарита Тошева го закарала с тяхната кола, а в „Света Анна“ го оперирали по спешност. „Бързо мина интервенцията, някъде около половин час, но си останах няколко дни в болницата. Там се пречистих и излязох пълен с енергия. Даже на концерта благодарих на д-р Илиев, който ме оперира, както и на екипите на двете болници и ги поканих да дойдат на което си изберат място от турнето. С този ботуш се чувствам много добре, не ме боли, движа се на сцената, дори танцувам доколкото мога“, разказа още Васил Петров.