Тризначките в атака: Гаврят се с Камила

Бигбрадърките Вяра и Надежда сравняват кралицата с кобила

Вместо да се завърнат в Лондон, както планираха още преди месец, близначките Вяра и Надежда Станчеви, които преди близо 20 години спечелиха "Биг брадър" заедно с другата си близначка - Любов, засега са се закотвили в България, издават последните "движения" и локации на риалити героините в социалните мрежи.

Най-скандалното видео безспорно е от разходка на Вяра и Надежда в околностите на родния им Благоевград, където двете се настаниха в къщата на майка им. В далечината се вижда мършава кобила, която пощипва трева на поляната. "О-о-о, Камила е тук!", възкликват в един глас двете.

С този клип близначките показват, че продължават "традицията" си да се подиграват с британското кралско семейство. Припомняме, че през март, когато се наложи да хванат на пожар самолета за България, те крещяха несвързано срещу принц Уилям под прозорците на Уестминстърското абатство, докато вътре течеше тържествена служба с участието на короновани особи от цяла Европа. Жителите на английската столица и туристите бяха порядъчно скандализирани от неадекватния "пърформанс" на нашенките и едва ли не на другия ден от българското посолство в Лондон според публикации им купили билети за спешната им "евакуация" към София. На родна почва обаче брадърките продължават да упражняват грубиянския си хумор по адрес на членовете на английската кралска династия, като този път на мушка е съпругата на крал Чарлз Трети - Камила.

Риалити героините още не са се хванали на работа, въпреки че ВИП готвачът Лео Бианки им протегна публично ръка. След като видя обаче, че Вяра и Надежда се ослушват и нямат намерение /или нужда?/ да си търсят стабилен източник на "трудови доходи", италианецът се дистанцира от тях.

Самите близначки признаха наскоро, че застрелват времето си в разходки из околностите на Благоевград. "Така ни минават дните", споделят в кратък клип двете.

Най-изненадващото обаче е, че риалити героините тези дни качиха в мрежата свои снимки от последните няколко месеца от пребиваването си в английската столица. На тях близначките са облечени повече от прилично, в роклички и красиви обувки. Лицата им не са разкривени като на хора в нервна криза, а на тях греят щастливи усмивки. Косите им също са оформени в нормални човешки прически.

Виртуални последователи на риалити героините веднага им поставиха ребром въпроса защо на последното видео, преди да напуснат Лондон, двете са рошави, навлечени в торбести дрехи и със странни червени петна по бузите.

"Дали наистина сте живели по улиците и социалните не са ви давали жилище и помощи, или изцепката ви пред Уестминстърското абатство е била само хепънинг?", питат те.

Засега брадърките не демонстрират желание да хвърлят светлина по темата били ли са наистина клошарки в Лондон, или това е легенда. Както и от какво се издържат в България. Ако е от спестени по време на престоя им в Англия средства, това означава, че не са мизерствали и спели по улиците, както твърдяха публикации в родни таблоиди.