УДАРИХА САШО КАДИЕВ! Наказаха го за видео зад волана с дъщеря му https://hotarena.net/laifstail/udariha-sasho-kadiev-nakazaha-go-za-video-zad-volana-s-dashterya-mu HotArena.net

Александър Кадиев сам си навлече неприятности, след като публикува видео от автомобилна разходка в социалните мрежи. Вместо лайкове и одобрение обаче клипът му донесе среща с КАТ, глоба и отнемане на контролни точки.

Водещият заснел видео, докато шофира кабриолет по улиците на София. В колата била и 11-годишната му дъщеря Катерина. На кадрите Кадиев държи селфи стик и се шегува с лошото време:

„Буря, а ние караме кабрио. И ни дреме на жилетките“, казва актьорът, докато дъщеря му се забавлява на задната седалка.

Клипът бързо привлича вниманието на потребителите, а много от тях отбелязват, че водещият очевидно използва телефон по време на шофиране.

Оказва се, че видеото е било забелязано и от служители на СДВР. След проверка Кадиев е санкциониран с глоба от 51 евро и отнемане на 8 контролни точки.

За разлика от много други известни личности, които биха оспорвали наказанието, той призна вината си и заяви, че санкцията е напълно заслужена.

„Получих си глобата. Заслужено. Ползвах телефон зад волана и си поемам отговорността“, написа актьорът.

След това обаче той насочи вниманието към по-големите проблеми в държавата, като заяви, че би искал същата решителност от институциите и към хората, които години наред ощетяват обществото.

Коментарът му предизвика разнопосочни реакции. Едни похвалиха Кадиев, че е признал грешката си, докато други отбелязаха, че в случая няма какво да се спори, тъй като сам е публикувал доказателствата срещу себе си.

Така едно на пръв поглед безобидно клипче за социалните мрежи се превърна в доста скъпо съдържание – 51 евро, 8 точки и поредния урок, че интернет понякога излиза солено.