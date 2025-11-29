Васил Драганов гушна първо внуче

Актьорът Васил Драганов стана дядо за първи път. Дъщеря му Любов го дари с малката Далина, а щастливата баба Андреа сподели пред Телеграф: „В момента съм в еуфория и ми е трудно да говоря.

"Дядо съм на Далина! Браво, Любовче!“

Така в социалните мрежи Драганов също изрази огромната си радост от щастливото събитие. Той е част от трупата на Народния театър, а силната връзка между него и дъщеря му (На снимката горе) е добре позната не само в живота, но и в изкуството.

В началото на 2025 г. двамата реализираха съвместен творчески проект – изложбата „Джаста-Праста“, подредена в галерията на театър „Сълза и смях“.

По повод бала на дъщеря си миналата година, Драганов сподели пред Телеграф:

„Аз съм бил дете, пораснах, станах баща, родител, имах бебенце, а това бебенце изведнъж стана абитуриент. Усещането е много странно. Започвам да разсъждавам както майка ми и баща ми са разсъждавали, и баба ми, и дядо ми. Изведнъж уж си млад човек… Много интересен е кръговратът на този живот и тези отношения.“