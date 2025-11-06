Васил Драганов: Копнея за нова любов, готов съм за семейство

„Копнея за една нова любов. Като всеки човек имам нужда да обичам и да бъда обичан. Мечтая си за момиче, което да осмисли тъжните ми нощи.“

Това чистосърдечно си пожела пред „България Днес“ актьорът Васил Драганов, който днес навършва 50. Звездата от „Комиците“ празнува юбилея в творческа обстановка - сред студенти и колеги в Народния театър.

„За първа година преподавам в колежа „Любен Гройс“. Имам собствен клас, който ме прави безумно щастлив. Празненството е свързано с тях, защото по време на него изнасяме баладичен спектакъл с текстове на Смирненски. Много мои колеги са сред нас - Юлиан Вергов, Христо Мутафчиев, Робърт Янакиев, Радина Кърджилова, Владо Пенев и др. Това е най-големият подарък за мен“, призна комедийният артист, който е роден под слънчевия знак на зодия Скорпион.

Драганов ще отбележи 50-ката грандиозно - в продължение на няколко дни.

„За колегите от „Комиците“ и „Столичани в Повече“ ще има отделно парти. С тях и до ден днешен сме си близки, партнираме си и на сцената. Такава кръгла годишнина се чества дълго време. В друга вечер ще почерпя и мои приятели. Започват международни тържества, хвали се любимецът на зрителите.

2025 г. е наистина вълнуваща за култовия комик. Още в самото й начало - на Нова година, той е в Занзибар на почивка с децата си. Следва голямо турне, което продължава и през ноември в Жерона, Италия. Пътуванията обогатяват Драганов, учейки го на любов към живота.

„Както се пее в една песен: „Мъжът на 50 е тежка служба -изял си е войнишката чорба“. За мен е една чудесна възраст за нещо ново, дай боже, за любов - готов съм за семейство и всичко, което Господ ми е отредил“, завърши с усмивка звездата от, „Столичани в повече“.