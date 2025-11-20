Фен си татуира голата Асдис Ран

Верен почитател на Ледената кралица Асдис Ран си е татуирал нейния гол лик и то върху ръката си. Тя разкри, че знае кой е загадъчният поклонник, но няма никакво намерение да издава самоличността му, пише Телеграф.

Става дума за най-емблематичната снимка от професионалната фотосесия за "Плейбой" от 2011 г. - една от най-коментираните фотосесии у нас.

"Да осъзнаеш, че някой те харева толкова много и завинаги оставя образа ти върху тялото си понякога е плашещо, но после си даваш сметка, че всичко идва от добро чувство", коментира Асдис.