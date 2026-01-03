Дарина Павлова още храни 30-годишния си син с лъжичка (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/darina-pavlova-oshte-hrani-30-godishniya-si-sin-s-lazhichka-snimki HotArena.net

Продуцентката и актриса Дарина Павлова отпразнува 30-ия рожден ден на сина си Илия Калоян на яхта в компанията на близки приятели. Празненството се състоя в тесен кръг, далеч от излишен шум и показност.

Синът ѝ от покойния създател на „Мултигруп“ Илия Павлов духна свещичките на тортата сред приятели на майка си и своята половинка, чиято самоличност той предпочита да пази в тайна.

По време на празника Дарина Павлова лично поднесе първата хапка от тортата на сина си, което привлече вниманието на присъстващите.