Проф. д-р Стояна Нацева – писател №1 в трансформационната литература с нов световен рекорд, признат в Лондон

Нов световен рекорд, вписан в World Book of Records London – Europe Edition, отбеляза значимо международно постижение в областта на трансформационната литература.

Рекордът е постигнат от проф. д-р Стояна Нацева и е официално признат и вписан от World Book of Records (London). Процедурата по признаване е преминала през правна и нотариална верификация, извършена от Iudex Law, като са проверени документите, доказателствата и мащабът на постижението.

Световният рекорд е за самостоятелно разпространение на трансформационна литература чрез директен авторски модел, като параметрите и обхватът на постижението са удостоверени в официалния сертификат на World Book of Records (London).

Книгите на проф. д-р Стояна Нацева имат реална практическа стойност и се използват като книги-учебници за личностно развитие, вътрешна трансформация и осъзнато изграждане на живот и бизнес. Те не са художествено четиво, а работещи ръководства, съдържащи методи, практики и модели, които хората прилагат директно в ежедневието си.

През годините тези книги са променили живота на стотици хиляди хора, като са им помогнали да възстановят вътрешната си стабилност, да подобрят отношенията си, да вземат ключови решения и да изградят по-зрял, осъзнат и устойчив начин на живот. Именно тази дълбочина, приложимост и мащаб на въздействие стоят в основата на признанието и на световния рекорд.

Въз основа на този световен рекорд проф. д-р Стояна Нацева е обявена за писател №1 в трансформационната литература.

Това признание категорично позиционира България като център на духовност и трансформация и я поставя сред държавите със световни постижения в европейски и международен контекст.

Допълнителни световни рекорди и международни признания

Световният рекорд в трансформационната литература е част от по-широка поредица от международно признати постижения, свързани с образованието, личностното развитие и обществената трансформация.

Проф. д-р Стояна Нацева е носител и на световни рекорди към Guinness World Records, сред които е 25-часово трансформационно шоу, посветено на манифестиране чрез благодарност – непрекъснато събитие с образователен и трансформационен характер, реализирано с мащабно участие и международен отзвук.

Друг значим световен рекорд е инициативата „1 милион пробудени“ – мащабно движение, насочено към повишаване на осъзнатостта, ценностите и личната отговорност, реализирано чрез обучение, съдържание и реална работа с хора.

Проф. д-р Стояна Нацева е и създател на най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа, с над 100 000 обучени студенти, която работи устойчиво в международен контекст и предлага систематично образование с практическа стойност.

Тези световни рекорди не са изолирани постижения, а част от цялостна мисия, насочена към развитие на човешкия потенциал, образование с дълбок смисъл и изграждане на осъзнато общество. Заедно те категорично позиционират България като център на духовност, трансформация и образование, със световно признати постижения в европейски и международен контекст.