Графа празнува юбилей на сцената на One Love Tour

Хиляди българи и македонци изпяха „честит рожден ден“ на Графа, по време на изпълнението му, на One Love Tour в гр. Банско.



Именно, сцената на българо-македонското турне се оказа избора му, да отбележи празника си. Трогнат от вниманието и любовта на публиката, Графа сподели, че за един артист да пее пред толкова много хора и да получи такова отношение е най- големия подарък, а препълненият площад изригна в неудържими аплодисме нти. Трогателният момент завърши с традиционното духане на свещичка, върху символична мини торта, поднесена му от артиста Ники Станоев.



Фестивалът One Love Tour стартира от сутринта с театрална постановка на Държавен куклен театър Сливен.“ Алеята на занаятите пренесе посетителите в спомени от детството и събуди интереса на малките, да се опитат да измайсторят по нещо. Цял ден, хора от всички възрасти мериха сили и възможности в игрите от дуелите, на най-българския, телевизионен формат Фермата. Димитър Гсподинов – Guspa и Бай Георги бяха подготвили над десет вида състезания, познати на зрителите от малкия екран. Адреналина и емоциите оставиха незабравим спомен на участниците, които с нетърпение очакват новия сезон, тази есен по BTV. Специален гост на фестивала беше Зеленко Зеленков – талисмана на кампанията „ Да изчистим България заедно“ и всички, заедно с него почистиха арената на дуелите, след края на игрите. Next Time, Криско, Слаткаристика и Графа се качиха на сцената, по време на вечерния концерт от българо-македоския фестивал и за втора поредна година, площадът в гр. Банско се препълни от желаещи да чуят и видят изпълненията им.



Ако не сте успели да усетите и изпитате емоцията One Love Tour, заповядайте на 28 юли в Морската градина, гр. Варна. Там ще Ви очакват: „ Алея на занаятите“, „Игри от Фермата“ и забавления за всички поколения. Вечерният концерт ще е с участието на: Деси Добрева, Next Time, Павел и Венци Венц, Слаткаристика и Графа. Целодневният фестивал е със свободен вход. One Love Tour, защото любовта винаги побеждава!