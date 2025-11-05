Григор Димитров признава: Чувствам подкрепата на Ейса във всеки момент

Топтенесистът ни Григор Димитров е щастлив в личен план въпреки контузиите, пише България Днес.

Връзката му с Ейса Гонсалес се развива повече от добре. Най-добрият ни тенесист не крие, че двамата са заедно дори когато се намират далеч един от друг.

"Аз всеки момент чувствам нейната подкрепа. Хубаво е край теб да има човек, на когото винаги да разчиташ. Аз знам, че тя ме подкрепя, мога да кажа същото и за нея. Прекарахме си страхотно през лятото, а отдавна съм разбрал какво е да поддържаш непрекъсната близка връзка с човек, когато двамата не сте заедно", коментира Димитров.