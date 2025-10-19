Влади Въргала направи ремонт в дома на Мануела Горсова и майка й Диана.

В благородното дело помогнаха и много приятели на легендарния кукувец. Сговорната дружина дори постави рампа пред жилището, та парализираната жертва на кънкьора автоджигит Максим Стависки да излиза на чист въздух.

„От сега нататък животът на Мануела ще е една идея по-поносим. Доброто съществува и компанията, която запретна ръкави и дари средства, го доказа”, сподели пред „Уикенд” шоуменът. И допълни, че на 21 октомври ще играе спектакъла си „Мемоарите на един Въргал” в „Сълза и смях”, а на 3 ноември в същия театър ще представи друга своя постановка - „Зад кулисите”.