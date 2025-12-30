Зуека празнува кучешки рожден ден

Небезизвестният ни български актьор, който от известно време живее и твори в Испания, Васил Василев-Зуека, сподели умилително видео в социалната мрежа Инстаграм, пише Телеграф.

На него се вижда как, седейки пред коледната елха, бившият водещ на „Господари на ефира“ държи своето куче от породата дакел, като му е подготвил персонален подарък, изразяващ се в кучешка торта със свещичка във формата на числото 4.

Животинката по никакъв начин не успява да сдържи радостта си и очевидно трогната, започва да похапва тортата дори преди още пламъкът да е изгаснал. Това разсмива изключително много любимия актьор на поколения и в крайна сметка той го сваля на земята, за да довърши насладата си от подаръка.

Зузи продължава да твори, макар и този път не пред екрана. Рисува изключително добри, модерни и дори абстрактни картини, които споделя в личния си профил, като последната е озаглавена „Следите остават“ и за момента все още е налична за закупуване.