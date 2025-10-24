Авер на Карен на Златка реве в съда: Разследващите не искат да ме чуят!

Съучастникът на Хачатрян съдействал на антимафиотите, отключил телефона си, дал им лаптопа си

Съдействах на разследващите, но искам някой да ме чуе! Това проплака пред съда Анжел Янев, задържан по аферата с черното тото във Франция, по която са обвинени половинката на Русата Златка - Карен Хачатрян, брат му Юри и още 12 души, видя "България Днес".

Анжел обясни в Софийския апелативен съд, че е помогнал на антимафиотите и дори пред тях е отключил мобилния си телефон, който бил с лицево разпознаване. Така е позволил на криминалистите да имат пълен достъп до информацията в устройството. Освен това е предал служебния си лаптоп за нуждите на разследването. Въпреки това се ожали, че никой не е изслушал обясненията му и не го е разпитал.

Задържаният изтъкна, че благодарение на съдействието униформените дори не са му закопчали белезници. Въпреки това и градските магистрати, и апелативните им колеги го оставиха зад решетките.

Защитата му твърди, че в европейската заповед за арест няма всички нужни реквизити, за да бъде предаден Янев на френските власти. Отбелязва още, че няма опасност да се укрие, защото имал постоянен адрес в София. Оказа се, че той не е намерен на този адрес, а в жилището на майка си в кв. "Дървеница". Затова съдът реши, че може да се скатае от правосъдието.

Освен това стана ясно, че в миналото Янев е бил осъждан и се води реабилитиран. За Темида това са лоши характеристични данни за личността му. Съдия Камен Иванов и колегите му прецениха, че първата инстанция добре си е свършила работата, като е анализирала доказателствата и е решила, че за да обезпечи същинското производство по екстрадицията, задържаният трябва да виси на топло.

За целта отчетоха повдигнатите 6 обвинения за тежки престъпления, сред които са участие в организирана престъпна група, корупционни престъпления, пране на пари, присвояване на имущество, мошеничество и др. Групата е действала в продължителен период - от началото на 2018 г. Причинени са вреди в голям размер и са засегнати много лица. Четирима били водещите в престъпната групировка.

Конкретно за Анжел Янев френските власти са описали, че е осъществявал редица трансфери на пари от и към посредници за уреждане на симулативни спортни игри.

У нас по аферата с черното тото бяха закопчани мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян, брат му Юри, а също и друг бивш тенисист като тях - Дилян Янев. Според разследващите в Марсилия те са част от мащабна схема, която е манипулирала спортни срещи на няколко континента - в държавите Франция, Румъния, България, Германия, Канада, Египет, Испания, Италия, Мексико, Португалия, Сърбия и Турция. От май досега разследващите успяват да установят, че групата е припечелила най-малко 800 хил. евро.

Закопчани са поне 14 души - освен у нас също във Франция, Испания и Румъния. Според данните на френските разследващи на няколко играчи, класирани над 100-но място в ранглистата на ATP, им е било платено. Те са се съгласили да манипулират конкретни мачове или сетове, за да се спечелят залози.

Засечени са шашми на около 40 турнира Чалънджър или Фючър, организирани между 2018 и 2024 г. във Франция, както и в други европейски страни или на други континенти като Африка и Америка. Подозрителни залози са открити в турнир в Родез от 2023 г. Още през 2020 г. двамата братя Хачатрян бяха санкционирани от Звеното за почтеност в тениса (TIU) за уреждане на мачове, като Карен беше наказан доживот, а брат му беше наказан за 10 години.

На първа инстанция Хачатрян и Анжел Янев бяха задържани, а Дилян - пуснат под домашен арест. Вчера трябваше да се решава съдбата на Карен и Юри, но се оказа, че има неочаквана пречка. По делото постъпил разпит на човек от чужбина, като преводът на думите му се забавил. Затова се очаква магистратите да гледат мерките за неотклонение на братята през следващата седмица.

Решението за мерките ще бъде окончателно, като предстои да се гледа по същество искането на Франция за екстрадицията им.

Мулета

Измамните схеми на групата са включвали създаването на сметки при международни оператори на хазартни игри, по-специално чрез използването на "мулета". Целта е била да се правят спортни залози върху резултати, които са предварително договорени с корумпираните играчи, за да се преметнат операторите на хазартни игри и залози.

По най-тежките обвинения във Франция обвиняемите ги грозят до 10 г. затвор.

В съдебната зала братята Хачатрян бяха подкрепени от бившата плеймейтка Златка, която дори се разплака за половинката си. Тя успя да се доближи до конвоя, докосна любимия си и му каза, че го обича.