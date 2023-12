Lord of the Chefs – пълен буламач с щипка голи цици Lord of the Chefs не са нито лордове, нито професионални готвачи, а някои от тях дори и за аматьори не стават. Това е най-честият коментар, който можете да чуете за риалити шоуто на Слави Трифонов. Освен че рейтингът на Lord of the Chefs е скандално нисък, идеята на самото предаване куца отвсякъде. https://hotarena.net/pod-pricel/lord-of-the-chefs-pylen-bulamach-s-shtipka-goli-cici HotArena.net HotArena.net 34006 Lord of the Chefs не са нито лордове, нито професионални готвачи, а някои от тях дори и за аматьори не стават. Това е най-честият коментар, който можете да чуете за риалити шоуто на Слави Трифонов. Освен че рейтингът на Lord of the Chefs е скандално нисък, идеята на самото предаване куца отвсякъде.

<h3 style="color: red;"> <span style="font-size: 16px;">Редакторска плесница</span></h3> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Lord of the Chefs не са нито лордове, нито професионални готвачи, а някои от тях дори и за аматьори не стават. Това е най-честият коментар, който можете да чуете за риалити шоуто на Слави Трифонов.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Очи пълни – ръце празни</span></span></strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Освен че рейтингът на Lord of the Chefs е скандално нисък, идеята на самото предаване куца отвсякъде. Все едно да обявиш конкурс за красота, ама да се излъчва по радиото. Аналогично – как може зрителят да определи кулинарните способности на участниците, при положение че шоуто залага основно на гастрономията и вкусовите качества. Очи пълни – ръце празни! Единственият начин, по който зрителите могат да се ориентират, е с помощта на журито. Което обаче е гола вода. Критиките им в повечето случаи са изсмукани от окървавените пръсти на участниците. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Единствената атракция на шоуто е вресливият член на журито Борис Петров, който през две минути изпада в истерии и разревава по един участник. За съжаление, и това взе да омръзва на отегчените зрители.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Като във филм на ужасите</span></span></strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Порязани пръсти, кървища и хвърчащи месарлаци – за тези, които не са го гледали, това представлява Lord of the Chefs. Така наречените „Lord”-ове показаха завидни кулинарни умения... в рязането на пръсти. Дори беленето на ябълка се оказа кауза пердута за участниците и приключи кърваво – както за ябълките, така и за готвачите.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">И една щипка гола готвачка за вкус</span></span></strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Добре, че беше „голата готвачка” да вдигне малко рейтинга на Lord of the Chefs. Елена Биларева също не можеше да готви и беше трагедия в кухнята, но поне показа как се привлича аудитория – със сигурност не с истерични изблици. Голата готвачка често се появяваше в кухнята с 12-сантиметров ток и къса поличка, оправяше си прическата в отражението на всеки черпак и грижливо пазеше добре поддържания си маникюр. Нали затова беше там – за да краси предаването!</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Уви, журито прояви неблагоразумието да я изгони, защото не можела да готви!? Че изгонете всички тогава!</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Пълен крах! Предаването е по-голям буламач, отколкото гозбите, които се готвят в него. Абе с две думи – манджа с грозде!</span></span></p> <p> </p> <p> <strong><u><em><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Стела Йорданова</span></span></em></u></strong></p>