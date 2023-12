Вижте защо Елен Колева се превърна в новата Мис Пиги Как успя една от най-харесваните актриси у нас толкова бързо да си извоюва прякора Мис Пиги? Елен Колева си заслужи незавидното прозвище, което дори на Ивана още не са го лепнали. Да се превърнеш от секссимвол в комичен герой на Мъпет шоу, си е истинско падение. С майонезата ли е прекалила, с многото калории в олинезата или с дегустациите в Lord of the Chefs? https://hotarena.net/pod-pricel/vijte-zashto-elen-koleva-se-prevyrna-v-novata-mis-pigi HotArena.net HotArena.net 49994 Как успя една от най-харесваните актриси у нас толкова бързо да си извоюва прякора Мис Пиги? Елен Колева си заслужи незавидното прозвище, което дори на Ивана още не са го лепнали. Да се превърнеш от секссимвол в комичен герой на Мъпет шоу, си е истинско падение. С майонезата ли е прекалила, с многото калории в олинезата или с дегустациите в Lord of the Chefs?

<h3 style="color: red;"> <span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Редакторска плесница</span></span></h3> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Как успя една от най-харесваните актриси у нас толкова бързо да си извоюва прякора Мис Пиги? Елен Колева си заслужи незавидното прозвище, което дори на Ивана още не са го лепнали. Да се превърнеш от секссимвол в комичен герой на Мъпет шоу, си е истинско падение. С майонезата ли е прекалила, с многото калории в олинезата или с дегустациите в Lord of the Chefs?</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">От няколко дни в интернет пространството конфузният прякор се носи от уста на уста. „Елен Колева е новата Мис Пиги” (а коя беше „старата”, впрочем?), „Елен Колева толкова се закръгли, че ако се изруси, ще съперничи на Мис Пиги” – това са само част от закачливите коментари във формуте. Доскорошните фенове на актрисата недоумяват откъде е заформила огромните бузи, но определено не им допадат.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Елен се „олинези”</span></span></strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Има една приказка – семейният живот или оправя, или разваля. При Елен ще да е второто. Явно да излизаш с шефа на „Олинеза” си има и своите странични ефекти – „олинезене”. Калоричната майонеза си каза думата, злорадстват интернет потребители. Според тях „семейният живот” е накарал Колева да се занемари и поотпусне.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Запознати изчислиха пък, че само покрай кулинарното шоу хубавицата е качила 8 килограма. Факт е, че „задълженията” на водещата на Lord of the Chefs се свеждаха да похапне от специалитетите на участниците. Елен Колева не блесна с качества на водеща, но като дегустатор „уби рибата”. Дори Слави Трифонов призна за провала си в избора на Елен Колева.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">С водеща не успяха, но определено ще има какво да заколят по Коледа. Chef Петров да точи ножа!</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <strong><em><u><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Милослава Грозева</span></span></u></em></strong></p>