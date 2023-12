Защо Христина Витанова е звъняла на Николета през нощта? (+Още разкрития за водещата и опонентите й) В интервютата с Николета Лозанова въпросите винаги са от едно и също естество. Венета Райкова, Азис, Алисия, Ники Михайлов винаги са замесени, а и водещата се старае винаги да има какво още да добави за тях, така че да не се повтаря. Сега вече са включени и нови имена като Иван Ласкин и Христина Витанова, видя HotArena.net. https://hotarena.net/pod-pricel/zashto-hristina-vitanova-e-zvanqla-na-nikoleta-prez-noshtta-oshte-razkritiq-za-vodeshtata-i-oponentite-i HotArena.net Kali 85064 В интервютата с Николета Лозанова въпросите винаги са от едно и също естество. Венета Райкова, Азис, Алисия, Ники Михайлов винаги са замесени, а и водещата се старае винаги да има какво още да добави за тях, така че да не се повтаря. Сега вече са включени и нови имена като Иван Ласкин и Христина Витанова, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">В интервютата с Николета Лозанова въпросите винаги са от едно и също естество. Венета Райкова, Азис, Алисия, Ники Михайлов винаги са замесени, а и водещата се старае винаги да има какво още да добави за тях, така че да не се повтаря. Сега вече са включени и нови имена като Иван Ласкин и Христина Витанова, видя <strong>HotArena.net.</strong><strong></strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong> </strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Николета vs. </strong><strong>Иван Ласкин</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong> </strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Ноемврийското интервю на Николета страртира с въпроси за Иван Ласкин и „Папараци“. Водещата е категорична, че повече няма повече да отговаря на заядливите му обиди и каквото е имала, го е казала. Не се страхува да се изправи очи в очи с него, дори три пъти го е поканила на обяд, но той така и не откликнал. </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Николета vs. </strong><strong>българските звезди</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Запитана дали е редно медиите да се намесват в живота на известните личности, Лозанова по-скоро смята, че това е нещо нормално, отколкото кофти. Аргументира се с това, че по цял свят имало такива таблоиди, които са пълни със скандални фотофакти.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">„Друг е въпросът, че у нас звездите нямат стандарта на холивудските си колеги и вместо на яхти пият в квартални кръчми“, отсече водещата в интервюто си за сп. “LoveStyle”.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Николета добавя още, че самата тя на ден чете по двадесет неверни статии за себе си, хващана е от папараци без грим или в парка с детето и споделя, че определено не й е приятно. Обаче това имало как да се избегне: „Като не искам да ме хващат в крачка, ще внимавам да не им давам поводи“.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Според брюнетката е много по-добре да се навлиза в личното пространство на звездите с реалтни видеокадри и снимки, отколкото с преразкази по картинка и с архивен материал.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Николета vs. </strong><strong>Христина Витанова</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Голяма част от аудиторията на „Папараци“ сметна, че Николета разчиства сметки с жената на Благой Георгиев – Христина Витанова, чрез ефира. Тя обаче разбуни духовете, като сподели, че с бившата гимнастичка са в „никакви“ отношения. „Нямам нищо лично към нея, нито положително, нито отрицателно, нито пък имаме преки допирни точки“, отсича плеймейтката.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Появиха се и слухове, че кадрите с милионера, с когото Хриси бе уловена на вечеря от екипа на „Папараци“, са я подтикнали да се обади на Лозанова и да я заплашва,</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Лозанова намекна, че това не е вярно, но пък наистина Витанова й е звъняла. „Това беше при ситуацията с Благой и танцьорката Биляна Евгениева. Тя ми звънна късно вечерта, за да ме пита какво ще излъчим в предаването. Аз й отговорих, че съм гледала кадрите само с целувката на Околовръстния път, преразказах й ги и тя ми отговори: „Добре, излъчете ги“. След това не съм се чувала или виждала с Христина, което смятам, че отговаря красноречиво на въпроса“, заключи плеймейтката.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Николета vs. </strong><strong>Алисия</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">По темата „Алисия“ Ни Ло този път е кратка: „Децата ни не са оръжия, близките ни не са ни армии, нямаме какво да делим, значи война няма“, заяви Божинова.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Николета vs. </strong><strong>спекулациите</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Дали ще продължи да бъде водеща на „Папараци“ – по този въпрос изтекоха доста спекулации. Николета сподели, че тези измишльотини са дело на „бляскави“ журналисти, които ги мързи да потърсят истината. „Мога да им кажа, че много добре си спомням договора, който съм подписала, и ще замълча до тук, защото клаузите са конфиденциални“, каза моделката.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Подчерта, че ТВ кариерата й ако има край, той ще е сложен по нейно собствено желание. За момента няма какво да я откаже от начинанията й. Даде заявка, че дори и да е бременна, пак ще води!</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Ни Ло за пореден път изтъква, че нещата просто й се случват. Нямала мераци за телевизията, но и това й се е случило. Сега е водеща и напълно й допада амплоато на „жлъчна, хаплива и една идея секси невинна“. Това е правилното предаване за нея и добавя шеговито: „Вие представяте ли си ме на стола на Карбовски, в социално предаване, защото аз не?!“.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Николета vs. </strong><strong>Венета Райкова </strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Николета напомни, че не си е мерила рейтинга с предаването на Венета Райкова. Русокоската е била онази, която обикаляла вестниците и фейсбук, за да обяснява кое колко се е гледало. „Години по-късно моят ТВ таблоид е в най-гледаната телевизията, а нейният го няма в програмната схема на канала й“.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Николета vs. </strong><strong>Азис</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Какво раздели Николета и Азис, това се питаха всички. Ето и отговора: „Жаждата му за нови емоции. Той изпитва нужда да бъде в нова среда, да черпи позитиви от всичко около себе си и аз само мога да му се възхищавам за това му умение да влиза под кожата и на най-дебелокожите!“, споделя Николета за бившата си дружка.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Лозанова призова да почитателите на тандема им да не тъгуват, тъй като един ден „въртящото се колело пак ще дойде в изходна позиция“.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">„Тук е моментът да го поздравя за отлично свършената работа по заснемането на клипа с Алисия. Поласкана съм, че режисурата е моя! Ролите, сцените им с Алисия, цялостната визия... Той напълно се довери на моя усет и виждане“, заключи иронично Лозанова.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Николета vs. </strong><strong>Валери</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Лозанова споделя за Божинов, че е много ревнив, а тя е свободолюбива (в границите на допустимото). Обича да разполага с време за процедури и женски работи, в които не желае никой да й се меси. В момента обаче си признава, че тя е в по-неудобна позиция, тъй като Валери е в нова среда, която все още опознава.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Ако го хване в изневяра, вероятно ще си тръгне без да изрази емоция, споделя самата тя. Но не мисли за това и не е подготвена психически за такава ситуация. Добавя, че предпочита папараците й да изловят, че мъжът й й кръшка, отколкото тя лично да го спипа. Смята, че с тях той по-добре ще се разбере, отколкото с нея.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Николета счита, че не е причината за съсипаната кариера на съпруга й като футболист. Статистиката показвала, че работните начинания на Божинов вървели низходящо още при предишните му отношения с жени. „Така че няма как да изпитвам чужда вина“, каза тя и добави, че сега върви възходящо и се надява това да се запази задълго.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Лозанова твърди, че 90% от времето е при Валери в Италия и на практика живее при него, но успява да е пълноценна и тук.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Николета vs. </strong><strong>Ники Михайлов</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Плеймейтката е категорична, че никога не се е карала с вратаря и ако се засекат на улицата, вероятно ще си кажат „Здрасти!“. Отдавна не се чуват, тъй като е „отстъпила мястото си на други“. „Може би Николай и Алисия знаят кой и как е намесен в отношенията между тях двамата“, изтъкна многозначно моделката.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Николета и Никол</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><strong> </strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Майката и дъщерята са неразделни. Ни Ло признава, че не са заедно само когато има снимки за предаването. Има детегледачка, която й помага и не е чужд човек, а приятелка на майка й. Обещали са си с Валери, че ще й направят братче или сестриче, но моментът още не е дошъл.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Моделката с радост признава, че малкият Валерко непрекъснато е в устата на Никол. Непрекъснато питала кога ще дойде, за да си играят. Имат много силна връзка, а сестричката има пълно доверие на братчето си. Той я пази, държи като слизат по стълби, тя задължително да го държи за ръката, за да не падне.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Николета предпочита наследницата й да израсне в Италия. „Ще се радвам Никол да научи езика и да вземе от манталитета на италианците, които имат много изискани обноски и винаги са усмихнати и благоразположени. Винаги обаче ще знае, че България е нейната родина. Все пак имах варианта да я родя в Италия, но предпочетох да е тук“, споделя Николета.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p>