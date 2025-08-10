Арестуваха любовница на Митьо Очите, захранвала с райски газ Слънчев бряг СНИМКИ

Морския Ал Капоне разпитван заради блондинката Памела, в чийто имот в Кошарица откриха над 100 кила „весели мехури“

Несебърският мафиот Димитър Желязков – Митьо Очите е разследван от полицията в морския град като покровител на нелегалната търговия с райски газ в курорта Слънчев бряг. В сряда 52-годишният наркобос беше задържан в къща в несебърското село Кошарица заедно с 28-годишната блондинка Памела Стратева и 40-годишната й приятелка Албена при акция на бургаската Икономическа полиция, след като в гаража на имота разследващите откриха над 100 килограма райски газ.

Спецполицаите са действали по сигнал, че гаражът на вилата в Кошарица функционира като нелегално депо за райски газ, който е бил пласиран от Памела и Албена в дискотеките в Слънчев бряг и в нощни заведения в Созопол. Твърди се, че двете дами са захранвали с „весели мехури“ популярната дискотека LAV на Слънчака, в която на 25 май т.г. почина 18-годишния абитуриент Георги Милев след злоупотреба с алкохол и вдишване на балони с диазотен оксид, а също и множество плажни барове на централната крайбрежна алея на курортния комплекс. Според данни от разследването, Памела и Албена са пласирали райски газ и в редица заведения в Несебър, Поморие и Созопол.

В гаража на къщата в Кошарица, наета от двете жени, са открити 20 кашона с флакони от по 670 милилитра и 18 кашона с 2-литрови бутилки райски газ. Памела и Албена са задържани за денонощие, но

Митьо Очите не е бил арестуван,

макар да е бил в къщата в Кошарица заедно с двете жени в момента, когато е проведена акцията на бургаската Икономическа полиция. Желязков е бил отведен на разпит в полицията в Несебър, за която отдавна има данни, че закриля Морския Ал Капоне, след което е бил освободен поради липса на данни за негова съпричастност към откритите над 100 кила райски газ в гаража на къщата в Кошарица.

Неофициално се твърди, че Митьо Очите е бил порядъчно пиян, когато е бил сгащен в къщата в Кощарица в компанията на двете арестувани жени. Задържаната 40-годишна Албена С. пък имала лиценз да развива частна детективска дейност.

Според обясненията на Митьо Очите, дадени пред полицаите от Районното полицейско управление в Несебър, той се отбил в къщата в Кошарица, за да вземе някакви документи от Памела, с която се познавал бегло. Източник на „Уикенд“ от морския ъндърграунд обаче разкрива, че не се познават „бегло”, а много добре. Всъщност, на юг от Бургас е публична тайна, че

арестуваната Памела е любовница на Митьо Очите

и че Морския Ал Капоне е покровителствал бизнеса й с продажбата на райски газ. Твърди се, че Димитър Желязков лично принуждавал съдържателите на дискотеки и плажни барове да зареждат флакони с райски газ от неговата русокоса метреса.

Важна подробност, сякаш умишлено игнорирана от полицията в Несебър е, че къщата в Кошарица, в чийто гараж е открито огромното количество райски газ, е собственост на приближен до Митьо Очите. Съществуват съмнения, че имотът всъщност е на Димитър Желязков, но е записан на името на негов приближен. Митьо Очите също живее в Кошарица със семейството си, в огромно имение, разпростряло се върху десетки декари двор и опасано с дълга ограда. В Слънчев бряг се мълви, че Морския Ал Капоне

настанил държанката си в съседен имот,

за да му е подръка и често нощувал при Памела, вместо при съпругата си Антигона.

Аферата със заловеното огромно количество райски газ в къща в Кошарица, в която е пребивавал и Митьо Очите, няма да доведе до повдигане на обвинение срещу Морския Ал Капоне, тъй като притежанието на райски газ и дори разпространението му не може да се инкриминира като търговия с наркотици. Единствената забрана от закона е райски газ да не се предлага в закрити увеселителни заведения и на непълнолетни. Поради тази причина любовницата на Митьо Очите Памела Стратева и приятелката й Албена също ще се измъкнат за нелегална продажба на райски газ, срещу тях могат да бъдат повдигнати обвинения само за незаконна търговия на едро, тъй като за флаконите няма никакви счетоводни документи и по този начин е ощетен фиска на държавата.

Иначе Димитър Желязков – Митьо Очите все още е подсъдим по „брадясало“ дело, което го сочи като ръководител на организирана престъпна група за принуда и

изнудване на бизнесмени чрез заплахи и палежи,

както и за разпространение на наркотици, действала от януари 2013 г. до 2 август 2018 г. Съдебният процес се гледаше в Специализирания наказателен съд, но след закриването на специализираното правосъдие се озова в Бургас след ожесточени магистратски спорове къде да продължи. Така вече повече от 2 години делото е „замразено“.

Припомняме, че Митьо Очите беше закопчан в Истанбул при спецакция на турските антимафиоти на 3 август 2018 г. в 5-звезден хотел заедно с още 7 българи, сред които и бургаския общинар Бенчо Бенчев. Дни по-рано той беше обявен за издирване чрез Интерпол, след като се измъкна от полицейска хайка в Несебър и Слънчев бряг, при която бяха задържани повечето от хората му. Следващите

няколко месеца Желязков прекара в турски затвор,

преди да бъде екстрадиран в България през февруари 2019 г.

Според обвинението, гангстерската организация с 12 членове и с тартор Димитър Желязков е действала от януари 2013 г. до 2 август 2018 г. Като жертви на бандата бяха сочени собственици на бургаски погребални агенции, принудени да плащат по 150 лева на Очите за всяка една траурна церемония, таксиметрови шофьори, ресторантьори и хотелиери на Южното Черноморие, както и маститият бургаски хазартен бос Йордан Йорданов – Данчо Паркета. Днес малцина вярват, че съдебния процес срещу Морския Ал Капоне и бандата му ще продължи, вървят прогнози, че в крайна сметка прокуратурата ще свали обвиненията.