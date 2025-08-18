Бившият на Глория на море с Десподов! Арестуваният Добромир я лъжел нонстоп

Добромир Добрев, арестуваното бивше гадже на фолкпевицата Глория, ce оказа авер с футболист номер 1 на България Кирил Десподов. Това става ясно от техни общи кадри в социалните мрежи.

Огромният здравеняк, който ще отговаря пред съда за участие в организирана престъпна група и трафик на дрога, дори е бил на море с капитана на националния ни отбор. Двамата се прегръщат приятелски на популярен тузарски плаж в курорта Св. св. Константин и Елена край Варна. Компанията допълва и Димитър – братът на Десподов.

Прави впечатление, че популярният футболист често харесва публикациите на Добромир в инстаграм, пише „България Днес“.

Добрев не издава на кой футболен отбор е фен, но е луд маниак на тема фитнес и хранителни peжими. Дори се грижи за формата на Глория, докато са заедно в продължение на над две години. „Той винаги ме кара да пия гореща вода, защото много си пада по спорта. Следвам здравословните му съвети, но не спортувам достатъчно. Едно сериозно кардио на високи токчета ми стига", разказва Глория в свое интервю,

Добромир беше задържан миналата седмица при акция на ДАНС и ГДБОП, при която в автомобила му бяха открити 10 килограма марихуана. Повдигнато му е обвинение за участие в организирана престъпна група с користна цел. Окръжният съд го остави за постоянно в ареста в Пловдив. Съдия Минев сметна, че се касае за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност, защото има данни за държане с цел разпространение на наркотични вещества. Според обвинението бившият на Глория е част от престъпна група, занимавала се с държане, укриване и международен трафик наркотици от Нидерландия и Испания към Турция. Дрогата обаче е укривана в Пловдив. Прокуратурата заяви, че има данни по делото Добромир да се е срещал в столицата с ръководителя на престъпната група.

Фолклегендата Глория бе категорична, че отношенията й с Добрев са приключили много преди задържането му, а решението да се разделят било нейно. "Чувствах се зла в тези отношения, не виждах никакво бъдеще. Един ден беше добър, а на следващия - съвсем друг човек. Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение!", споделя чистосърдечно Глория.

"Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и често омаловажаваше труда ми. Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега! Всеки носи отговорност за собствените си постъпки", категорична е Глория. Нейната дъщеря - Симона Заговора, я подкрепи, като сподели публикацията й и написа: "Обичам те!!!".