Женски бой се е развихрил по време на работна среща в тризонет на столичния квартал „Лозенец\" между Айса и Калоян Койчев, по-известен като МС F1air, които създадоха собствена продуцентска компания „Айс рекърдс\".



По средата на срещата между две дами от екипа - Ива Славова, която е главна мениджърка, и Адриана Петкова - сценаристка. От достоверни източници разбрахме, че по време на вечерята сценаристката е флиртувала с един от изпълнителите и под влияние на алкохол поведението й е станало агресивно. След отправена забележка от страна на мениджърката на изпълнителите дамата е била залята с чаша алкохол. В същия момент е започнала свадата.



Стигнало се е до там, че Адриана е откъснала екстеншън на Ива, въпреки че МС F1air e стоял между двете и е направил всичко възможно да не се стига до физическа разправа. Очевидци от съседни сгради съобщиха, че крясъците на двете дами са отеквали в целия квартал, а в отворения комплекс все пак има хора с малки деца. Калоян Койчев и Даниел Димитров разказаха пред екип на вестник „Телеграф\", че недоумяват поведението на Адриана Петкова, която досега никога не се е държала агресивно спрямо своите колеги.



Причината според тях е, че агресията в поведението й е страничен ефект от наскоро изкарания COVID. Изпълнителите заявиха, че няма да толерират подобно отношение и тя ще бъде дисциплинарно уволнена от екипа.



Тодор Георгиев, известен като DJ Теди Джорджо, бе пребит с бухалки от полицаи в Добрич. Беше настанен в неврохирургията на МБАЛ \"Света Ана\" във Варна с два счупени ребра, комоцио и рани по ръцете. Случаят е от 2017г. Теди Джорджо отива в полицията в Добрич в неделя около 04:00 сутринта, за да се информира за свои познати, задържани при сбиване в заведение. Отказал на униформените да даде показания по случая, след което последвали обиди и скандалът се разраснал до степен, че диджеят лежал с рани и в безсъзнание на земята.



Пак през 2017г. Павел, половинката на певицата Преслава“ преби жестоко диджея на известната пловдивска дискотека Планета. От страх жертвата е отказал да пусне жалба в полицията. Причината за агресията му е била повече от тъпа. В разгара на купона където и гаджето му имала участие, Павел отишъл до диджея и му казал да се мръдне защото искал да седне до него. Музикантът не го познал и потресен от наглостта му казал да си гледа работата. В този момент Павел му вкарал ляв и десен прав.



Фен на Преслава бе нападнат по време на концерта на телевизия за 16-ия рожден ден на тв \"Планета\" в Пловдив. Той слязъл в подземния паркинг, където били колите на изпълнителите, за да изчака колежката на Преслава - Теди Александрова, и да я помоли да се снимат заедно. Вместо това обаче се срещнал очи в очи с Петя и нейният \"телохранител\" Павел Лазаров, с когото певицата спи от лятото насам.



Преслава се оплакала на Павел, че въпросният фен сипе обиди по неин адрес и мачото се нахвърлил с юмруци върху въпросния фолк фен още когато го видял. Удрял го по главата, разбил му носа, цялото му лице било в кръв. После го повалил на земята и започнал да го рита. Когато му омръзнало да бие бившия фен на гаджето си, Лазаров го оставил да лежи в прахоляка на паркинга, настанил се в колата и си тръгнал.



Мъжът на попфолк изпълнителката Джина Стоева се нахвърлил на колегата й Джордан разбивайки кристална чаша в лицето му. Инцидентът се случил по време на детско парти за първия рожден ден на сина на ДесиСлава – Борис. Пред „Телеграф“ Джина признава за свадата и уточнява, че отдавна не живее с бащата на дъщеря си.



„В деня, в който беше рождения ден на сина на ДесиСлава, имахме ангажимент около детето и той спонтанно реши да дойде с нас. Не възразих, защото не видях нищо лошо. Стояхме 2-3 часа. Когато решихме да си тръгваме, аз поръчах такси, казах „довиждане“ и се запътих към детския център, който е извън залата, да облека и взема Ивая. В този момент е станало спречкването между него и Джордан, на което аз не бях свидетел. Забелязах суматохата и, че група от гостите излизат от заведението. Сметнах, че е най-добре да си тръгнем, за да не разваляме празника. Но веднага щом се прибрах, звъннах на Джордан, който ме увери, че е добре. След което звъннах и на ДесиСлава, за да се извиня и на нея“, разказва Джина. Мъжът на Джина Стоева – Григор, по прякор Люляка, прекалил с алкохола и започнал да обижда гостите. Първа си тръгнала Галена, последвана от Емануела и Джордан. Люляка хвърлил чаша и успял да окървави лицето на певеца.



Певицата Дебора беше жестоко пребита след като излезе от къщата на Биг Брадър. На следващия ден тя влезе в студиото „На кафе“ полужива от шока и изпадна в неконтролируема истерия. По лицето й тялото й има множество хематоми от ударите, които са й били нанесени. При това пред собствения й жилищен блок от цели трима нападатели.



“Разбрали са, че излизам и са ме чакали пред блока. Нищо не подозирах, прибирах се най-спокойно, когато ми се нахвърлиха. Биха ме много, биха ме с ярост”, плаче неутешимо Дебора пред Гала и зрителите. Тя заяви, че е убедена кой е поръчителят на това деяние – бившият й приятел Сергей. Той многократно я заплашвал и дори я уверил, че ще й лисне киселина в лицето. “Говорих за него в шоуто и той е побеснял. Страх ме е какво ще направи оттук нататък, защото знам, че няма да остави нещата така”, ридае певицата.



Дебора има и други подобни случки. Певицата билa нa yчacтиe в гpaд Бялa, Pyceнcĸo. Peшили c ĸoмпaниятa cи дa ce нaxpaнят в eднo oт зaвeдeниятa нa гpaдчeтo. Eдин oт пpиятeлитe й имaл мaлĸo мoмчeнцe. Πopъчĸaтa ce бaвeлa и вcичĸи били глaдни.Ho нaй-нeтъpпeлив ce oĸaзaл мaлчyгaнa. Toгaвa тя видялa пoзнaт нa cъceднaтa мaca и oтишлa дa гo пoздpaви. Tpaпeзaтa нa нeгoвaтa ĸoмпaния билa oтpyпaнa c мeзeтa и яcтия. Дeбopa пoмoлилa yчтивo дa взeмe eднa чиния, зa дa нaxpaнят дeтeтo, ĸoeтo вeчe гyбeлo тъpпeниe oт глaд.



Tя oбeщaлa дa въpнe xpaнaтa, щoм дoнecaт пopъчĸaтa им.Bcичĸи oт ĸoмпaниятa c гoтoвнocт ce cъглacили дa дaдaт ядeнe нa xлaпaĸa, ĸoйтo cтaвaл вce пo-нeтъpпeлив. Heщaтa ce paзвивaли пpeĸpacнo, дoĸaтo eднa oт жeнитe в ĸoмпaниятa нe избyxнaлa.Тя обвинила Дебора, че сваля мъжа й.



„Mъpшo, ĸлoшapĸa, пpocяĸиня”, зaпoчнaлa дa я oбиждa злoбнo жeнaтa. Ho нe й cтигнaли гpoзнитe дyми, aми й лиcнaлa в лицeтo и винo. Дeбopa нe издъpжaлa и избyxнaлa. Kaтo peaгиpaлa и cчyпилa eднa cтъĸлeнa чaшa в глaвaтa й. Toвa пoдeйcтвaлo ĸaтo cигнaл и чeтиpимa здpaвeняци ce нaxвъpлили въpxy Дeбopa. Cвлeĸли я дo мacaтa и жecтoĸo я млaтили c pитници и юмpyци, дoĸaтo нe й ce пpитeĸли нa пoмoщ. „He мoгa дa пoвяpвaм. Ужacнo бeшe. Kaĸъв жaлъĸ нapoд cмe cтaнaли”, вce oщe e oшaшaвeнa пeвицaтa.



Актрисата Албена Чакърова била нападната от две млади момчета. Ударили я по главата, а актрисата паднала на земята. Измъкнали чантата й и започнали да я тарашат. Взели тефтера й, който вероятно са помислили за портфейл. Според Албена, красивото й кожено палто е станало причина за нападението, заблуждавайки апашите, че ще направят големия си удар ограбвайки богата жена.



Актьорът Иво Аръков бе нападнат от непознати мъже в квартал „Манастирски ливади“. Тук не става въпрос за грабеж, а само нанасяне на побой с цел сплашване. Самият Аръков не иска да коментира случката, но потвърди, че е преживял такъв инцидент, за да пресече спекулациите.



Оперната дива Веселина Кацарова бе нападната от арабски бежанци на възраст между 20 и 25 години, в дома си в Австрия. „Спаси ме топва, че съм оперна певица и имам изнесен глас, защото като се развиках, явно се изплашиха и избягаха“, разказва пред „Телеграф“ певицата.