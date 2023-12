Шеф Борис Петров за журито в новото шоу „Bake OFF\": Луда и злобна женица! https://hotarena.net/skandali/shef-boris-petrov-za-jurito-v-novoto-shou-bake-off-luda-i-zlobna-jenica HotArena.net HotArena.net 39151

Шеф Борис Петров унижи жестоко Юлия Панджерова, жури в Bake OFF, видя HotArena.





Устатият готвач не пропусна да изкаже мнението си за жената, която е част от новото кулинарно шоу. По думите му обаче, тя няма никакво място там. \"Луда и злобна женица! Не знам какво прави там. Но каквато е подмазвачка...\", коментира Петров, който преди се подвизаваше в \"Lord of the chefs\".





Пред репортер на Уикенд шеф Петров разкри, че Панджерова е бивша даскалица в ТОХ и познанията й в кулинарията са ограничени. \"Идеална е за готвачка в някоя селска сладкарница с рецепти от 1976 година\", не спира да сипе жлъч Борис.





За разлика от нея, другият член на журито в Bake OFF - Юри, се радва на доброто мнение на шеф Петров. \"Той е върхът, истински професионалист. С Юлия са като запорожец и ролс-ройс\", категоричен е готвачът.





Шеф Петров не пести критиките си и към Ути Бъчваров, който бил протеже на Нико Тупарев и това е единствената причина да е все още на екран.