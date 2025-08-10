Веселка от „Биг Брадър”: Дали съжалявам за хирургичната интервенция? Отговорът е 50 на 50

Веселка Маринова. Пухкавелката от Ботевград прекрачи прага на Къщата с тоалет, разкриващ колорита на задните й части, и хич не й пукаше какво мислят другите за демонстрацията й на наднормена плът. В следващите седмици Мис Плюс сайз флиртуваше палаво с Марио, а успя да счупи и креват в спалнята, с което даде своя неоспорим принос за високия рейтинг на риалитито.



Днес Веселка вече далеч не е толкова пищна, колкото беше миналата есен. Тя се подложи на операция за вталяване, с която свали над 60 килограма от тялото си. В момента тежи 85 и не желае да отслабва повече.Ето какво каза тя в интервю за в. "Уикенд".

- Веселка, колко килограма сте в момента? Колко свалихте с операцията?

– В момента тежа 85 килограма и може да се каже, че съм свалила над 60. За моите 25 години е имало моменти, в които съм достигала и до над 150. Бях поотслабнала и преди да вляза в „Биг Брадър”. След като излязох от формата, отново продължих битката, но чак когато се почувствах напълно готова и уверена в себе си, се подложих на хирургичната интервенция в Турция.

- Искате ли да отслабнете още, или се чувствате добре с тегло от 85 кг?

– Не, не искам да отслабвам повече. Под тези килограми не мисля да падам. Не бих била окей, ако съм по-слаба. В една жена трябва да има и какво да се пипне.

- В Турция ви поставиха стомашен ръкав. След интервенцията ходите ли редовно на медицински изследвания?

– Да, ходя на изследвания и си следя здравето много сериозно. Лятото е малко тегаво за мен. Постоянно съм с много ниско кръвно налягане, като понякога става доста интересно (смее се). Не приемам лекарства, избягвам ги. Когато е много напечено положението и съм буквално пред припадък, си пийвам няколко глътки кока-кола, за да се освестя, и посядам за минути. Гледам да консумирам повечко вода, разхлаждам се със студена. Правя си графика така, че ангажиментите ми да са разпръснати през целия ден, та да не ми идва нанагорно.

- В интернет качихте клипчета, в които изразявате недоволство от клиниката в Турция. Споделихте дори, че тамошен служител се е опитал да ви измами, че уж бил влюбен във вас...

– Темата за клиниката в Турция е затворена страница за мен. Всичко, което е трябвало да го кажа, съм го споделила. Видеото ми не е свалено, все още е в интернет. Казах мнението си, защото исках да си изчистя съвестта, да бъда честна, открита и пряма пред последователите си. Няма да коментирам повече.

- Съжалявате ли, че се подложихте на операцията?

– 50 на 50 е положението. Колкото ми даде операцията в Турция, толкова ми и взе. Има лични неща, които счетох, че не бива да споделям с аудиторията. Темата е много пипкава, не всички хора я разбират правилно. Не бих желала да влизам в повече конкретика.

- Спазвате ли хранителен режим след поставянето на стомашния ръкав?

– Много малко количество храна поемам. Няма как иначе, стомахчето ми е смалено. Наблягам на плодове, зеленчуци и месо.

- Какъв е размерът на дрехите ви с новите килограми? Изчезнаха ли синините, които имахте на краката след операцията?

– На снимките, които пуснах в социалните мрежи от лятната си почивка, си личи, че синините не са изчезнали. Надявам се обаче това да се промени. Колкото до дрехите, в момента си намирам тоалети по всички молове. Преди това не беше така. Понастоящем одеждите ми са с два-три размера по-малки от преди.

- Приятелите и родителите ви одобряват ли вталяването ви?

– За семейство и приятелите ми никога не е бил важен външният ми вид. Не им е правело впечатление колко съм пълна. За тях винаги съм си била Веселка и са били до мен, независимо от препятствията, през които съм преминавала.

- Дразните ли се на хора, които не одобряват постъпките ви?

– Някои не одобряват това, че се подложих на операция, а други – че се показвам по предавания и че влязох в Къщата на „Биг Брадър” по гол задник, покрит с прозрачна рокля. Както има такива, които ме осъждат, така мнозина ме разбират и подкрепят. Честно казано, критикарите не ме интересуват. Знам коя съм.

- Има ли още нещо, което искате да промените по тялото си?

– Не. По-скоро ми се ще да променя характера си в някои отношения. Преди да отслабна, бях градила едно самочувствие, докато сега, когато съм по-слаба, ми се налага да върша тази работа отначало, за да се приема такава, каквато съм в момента. Действам и по това да си преподредя приоритетите, да не съм толкова голям работохолик. Не ми се иска и да съм наивно-влюбчива, да си мисля, че всеки човек е позитивен. Истината е, че има и хора, които са лоши.

- Спортувате ли?

– Не, в момента не спортувам. Няма как това да се случи, тъй като едва издържам с моето ниско кръвно налягане. Физически нямам сили за спорт.

- Има ли мъж в живота ви?

– Все още го чакам. Искам да създам семейство и да имам дете, но може би трябва да науча още няколко урока в живота си, за да дойде правилният момент за това. Определено чувствам много силно майчинския инстинкт.

- Колко време е продължила най-дългата ви връзка?

– Имала съм само една сериозна връзка. Продължи дълго. И днес сме приятели с човека, но ако той поиска да се съберем отново, не бих се съгласила.

- Какво не бихте простила на любим човек?

– Лъжата. Независимо колко ще ме заболи, предпочитам да знам истината. Залъгването може да ме разочарова до степен да прекратим отношенията си.

- Какво работите в момента?

– Развивам се, имам нови проекти. Продължавам с инфлуенсърството, но започнах и работа в международна компания, за която не мога да споделям подробности. Остават ми още няколко изпита, за да получа диплома за висше.

- В София или в родния Ботевград прекарвате повече време?

– В София съм си, от над 5 години съм се установила за постоянно в столицата. В близко бъдеще не възнамерявам да се връщам в Ботевград. Искам да се развивам и големият град е точното място за мен. Ежедневието ми е доста динамично. Имам дни, в които след работа хода на събития, по срещи и т.н.

- Мислехте да правите бельо за хора с наднормено тегло...

– Стопирала съм този проект, защото смятам, че в момента няма да е голям интересът. Планирам до края на лятото да разпродам на символични цени собствените си стари тоалети, които след операцията са ми доста широки. Сумата ще я даря за някоя благотворителна кауза, за хора в нужда.

- Къде бяхте на море това лято?

– Бяхме компания от трима души, минахме през Варна и Созопол. До края на лятото планирам отново да отида за няколко дни на море. Ще отскоча и до Ботевград, за да се видя с родителите си. Нашите все се сърдят, че не се прибирам по-често при тях, че не прекарваме повече време заедно.

- Бяхте ли притеснена, когато разходихте новото си тяло по плажа?

– Бях горда със себе си. Когато обаче си поръчвах новите бански и като ги пробвах вкъщи, не се чувствах никак уверена. Дори си казах, че ако се осмеля да отида с тях на плажа, ще се призная за много силен характер. Загубила съм толкова килограми, а това е все едно да загубиш себе си и това, което си градил. Вече изглеждам коренно различно и полагам усилия, за да мога да приема новото си аз.

- След отслабването имате ли проблеми с увиснала кожа?

– Според хората в интернет имам, но според мен – не. Не полагам никакви грижи за кожата си. Това е моята история и я приемам такава, каквато е. Дори да съм със сплескано гъзленце и с увиснали ръчички и краченца, пак съм си аз. И мъже не са ме върнали, за мен това не е проблем. Проблем е ниското ми кръвно.

- Шофирате ли с ниското си кръвно?

– Да. Претърпявала съм 3–4 инцидента, но не по моя вина и щетите бяха само по колата. Виновните бяха все жени – не видели, не внимавали и т.н. Взех книжка на 18-годишна възраст и оттогава шофирам активно. Дори мога да кажа, че съм много добра зад волана. Колата ми не е кой знае каква. Мъничка сивичка тойота е, идеална за предвижване. Изобщо не ми е цел да карам луксозен автомобил.