Близки на Малък Тошко: АБСУРД да се е самоубил! (+Кой изтри Вайбър от телефона му?)

"Bерсията, която се опитват да ни пробутат, че Тошо се е самоубил, е абсурдна за всеки, който го познава добре! Той трепереше над живота си!", категоричен е Тошко Кюстендилския, който е дългогодишен приятел на Тодор Славков и верен дискотечен негов авер от десетилетия. Кюстендилецът бе един от опечалените приятели на внука на Бай Тошо, който заедно с Дани Графа отиде на погребението на своя приятел в парцел 10 на Централните софийски гробища в края на юли т.г.

„Тошко беше параноичен на тема здраве. По време на ковид пандемията беше взел всички мерки, включително и пълна изолация, защото трепереше вирусът да не го убие“, разказва неговият бивш съдружник от култовата в края на 90-те години на миналия век столична дискотека „Ескейп". Синът на Людмила Живкова бил толкова скован от страх да не стане жертва на коварния вирус, че месеци наред си наложил пълен локдаун и му отказал срещи, пазейки се от разрастващата се пандемия. Той нито приемал приятели у дома, нито пък се отзовавал на явките им в различни ресторанти и клубове в София, пише "България Днес".

„Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си! Тази версия за самоубийство е абсурдна! Чуваме се с приятели, питаме се кой за последно какво е говорил с Тошо и всички сме единодушни - Тошко никога за нищо на света не би посегнал на живота си! Защо не говорят и не пишат за онези номенклатурчици, при които Тошко редовно беше на хранилка? Той знаеше толкова много за мръсните червени пари на онези, които в миналото са се мазнили на дядо му, а сега са със замах на олигарси! Търсете причината за смъртта на Тошо там, никакви депресии не е имал, никакви хапчета не е пил.

Истината е, че финансовото му състояние не беше цветущо, и той си преслушваше от време на време партийните играчи и ги муфтеше за пари. Явно на някой от тях му е писнало и е насочил пистолет към главата му. Тошко, повярвайте, знае от баща си Иван Славков всички мръсни тайни на олигархията у нас, замогнала се с куфарчета с червени пари и държавната приватизация!", категоричен е и Жоро Аптекаря, един от верните приятели на Малък Тошко от години.

По негови думи Тодор Славков от години разполагал с имотите на Христо Крушарски като със свои. "Искал бил да се усамоти! Глупости! Тошо си ходеше в къщите на Крушарски, все едно си е у дома. Редно е полицаите да разследват убийство. И да се запитат защо Вайбър приложението на телефона му е било изтрито. Някой е искал да скрие историята на чата. Този, който го е изтрил, е убиецът на Тошко!“, категорични са негови приятели.