Дими напуснал заради ОГРОМНА ТРАГЕДИЯ!?

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Един от най-колоритните съквартиранти в Big Brother All Stars – Дими, напусна Къщата по собствено желание.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">За това той има изключително важна лична причина, обявиха продуцентите на реалити шоуто. Миналия път той напусна отново сам шоуто по лични причини. До днес нямаше официална информация, защо Дими се отказа да продължи участието си.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Преди минути, читател ни изпрати конкретна информация за причината за напускането на Къщата на Дими. Тя е изключително неприятна и трагична. </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">А именно - дъщеря му е починала. </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Инфото тръгна от този профил във Фейсбук <a href=\"http://www.facebook.com/dimitri.kazalov\" target=\"_blank\">http://www.facebook.com/dimitri.kazalov</a> за който се твърди, че е на Дими. </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Изречението което взриви всички и е публикувано в профила е следното: Dear friends ,my younger daughter Demetra is no longer with us.Rip my child <br /> -+ <br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Непотвърдената за сега официално информация беше публикувана и в сайта <a href=\"http://www.kliuki.net/дими-загуба-в-семейството/\">kliuki.net</a></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> <br /></span></p>