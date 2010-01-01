VIP Brother

ДОБРОТО ПОБЕДИ! Ето защо ЛЕСТЕР е ЛЮБИМЕЦ на БЪЛГАРИЯ!
Оспорвана борба имаше снощи на финала на риалитито Биг Брадър! Крайните трима финалисти бяха Боби, Найден и Лестер. Борислав зае почетната трета позиц...
Запомнен като една от най-големите откачалки в реалитито, всъщност живее сред красота и уют в Княжево Нед е скрил зад високи стени прекрасния си дом в...
Вместо фаворитите Нед и Боби звездите били на страната на пишман-актрисата Астрологът Пресиян шокира зрителите с прогнозата си, че Стойка ще спечели!
Бяс, гняв и псувни! С тези думи може да опишем реакцията на съквартирантите след спонтанното изгонване на Цеце Орешкова. „Не е честно да ни гонят, без...
Цеце Орешкова е вън от „Биг Брадър“. А с напускането на предаването манекенката заяви, че и историята й с Боби остава в Къщата. Въпреки спекулациите,...
Финалистите в "Биг Брадър" станаха четирима броени дни преди финала в понеделник. Зрителите изгониха красивата македонка Цеце.
Новият победител в „Биг Брадър“ вече е ясен. Фенове и форумци са категорични, че този сезон на шоуто ще спечели не друг, а Нед. И то не са...
Боби Ръгбито го удари на романтична вълна седмица преди финала. Като че ли никой не очакваше мъжкарят да вкара толкова коварство и стратегия в сегашна...
Остават дни до края на шоуто и всеки се пита какво ли още ще се случи. Стойка ще изпадне в истерия, останалите ще зяпнат от почуда – всичко това...
Цеце Орешкова изплаши до смърт останалите в Къщата! Още от самото начало тя почти не се храни, а съквартирантите коментират, че направо е странно от...
Съквартирантите шушукат, зрителите са в трепет – всички искат да научат какво се случва между Цеце Орешкова и Борислав.
Случи се! Цеце най-после влезе в залата за тренировки в Къщата и предизвика фурор!
Неведнъж от началото на „Биг Брадър” до сега, се питахме как така Цеце изведнъж лапна по Борислав. Тя ходи из Къщата като замаяна, гледа...
Стойка е разкрита и рискува да „се удави на края на Дунава”. Незлобливият Найден не издържа на откритите нападки на „Пипирудата&rd...
Близо едномесечната липса на секс си каза думата и хормоните в Къщата забушуваха. Миналата седмица страстите ескалираха и всички се награбиха вкупом....