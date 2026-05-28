Аслъхан Гюрбюз преживяла 4 операции за 6 години

Актрисата Аслъхан Гюрбюз бе спряла работа в сериалите известно време заради влошено здраве, пише Супер магазин. Звездата претърпяла 4 операции за 6 години, заради пробелми с гръбначния стълб.

Именно затова тя порменя коренно начина си на живот - започва да спортува, да се храни здравословно, отдалечава се от хората, които я натоварват.

"Научих, че не бива да се съобразявам с чуждото мнение, че трябва да се приемам такава, каквато съм, с всичките си недостатъци. Откакто слушам тялото си, осъзнах, че то има невероятна сила", обяснява Гюрбюз.