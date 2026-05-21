Николета Лозанова с анорексия (УЖАСЯВАЩИ КАДРИ)

Сериозни притеснения за Николета Лозанова се появиха в светските среди, след като хора от обкръжението ѝ започнаха да говорят открито за крайно притеснителни навици, свързани с храненето ѝ. Поводът, който разбуни духовете, беше изказване на самата Лозанова в социалните мрежи, където тя написа: „Токсичната ми черта е, че не качвам килограми“.

Жената на Ники Михайлов от години демонстрира все по-фина и крехка фигура, която според нея се дължи единствено на добър ген и липса на усилия, но зад тази версия започват да излизат съвсем различни твърдения.

По думите на нейни приближени реалността няма нищо общо с публичния ѝ образ на жена, която „яде всичко и не напълнява“. Напротив – твърди се, че режимът ѝ е изключително строг, дори крайно ограничен откъм хранителни групи. Хора, работили с нея, разказват, че Николета често прекарва дълги часове, без да сложи нищо в устата си, а в някои случаи дори пропуска цели дни без храна. Това поведение породило сред обкръжението ѝ съмнения за хранително разстройство, като подозренията са дори за анорексия.

Още по-притеснителни са разкритията за начина, по който е свалила килограмите след двете си раждания. Според близки до нея Лозанова се е върнала към съвсем оскъден хранителен режим буквално дни след като е станала майка. Диетата ѝ се свеждала до две твърдо сварени яйца на ден и парче краставица, а кафето ѝ сутрин било с няколко капки обезмаслено мляко. Резултатът бил светкавичен, но и спорен, защото подобни крайности крият опасност от неприятни последствия.

Вместо това да е временен режим, навикът останал и досега. Наблюдатели отбелязват, че фигурата на бившата плеймейтка става все по-тънка, дори тревожно крехка. Самата тя обаче продължава да твърди в социалните мрежи, че просто няма как да напълнее, като често се появява в широки дрехи, които прикриват реалните ѝ пропорции. Това също засилва съмненията, че нещо се крие зад перфектния образ.