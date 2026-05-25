Истината за „Бангаранга“: Гръцки продуцент държал правата

Гръцката компания K2ID Productions Limited държи правата за песента „Бангаранга“. Това твърди продуцентът Илиас Кокотас в подкаст „Казано честно всичко“.

„Ние притежаваме мастъра, имаме договор с БНТ, ние направихме тази инвестиция. Когато дойде успехът, всички искат парче от тортата. Това е нормално. Екипът, който работи с нас, знае кой беше истинският продуцент на този продукт“, разкри вчера гръцкият продуцент. „Но трябва да признаем, че „Вирджиния рекърдс“ откриха Дара и 10 години работиха за нея. Те ни повярваха и ни я дадоха със затворени очи, което беше много умно от тяхна страна“, отдаде дължимото на българския музикален лейбъл Кокотас.

„България не беше готова за национална селекция. Щеше да е по-лесно, ако бяхме казали „Дара ще отиде“. Самите артисти не оцениха възможността да ги види и чуе публиката. Имаше много фейк, бях шокиран. За да участваш в национална селекция, трябва да можеш да губиш. Вашите артисти не бяха готови за това“, смята продуцентът. Илиас Кокотас твърди още, че компанията му е инвестирала много повече от предвиденото в договора с БНТ, тъй като екипът е поискал промо турне и клип, от които според него не е имало нужда. „Най-важни за мен са трите минути на сцената и Дара победи точно там“, убеден е той.

„Дара е магнит, не можеш да отместиш погледа си от нея. Тя танцува, пее, пленява те. Дара не се интересува от резултата, наслаждава се на пътя до него. Не мрънка, отива на сцената с радост, фокусирана е, много работи и се наслаждава на тези 3 минути. Това е ключът към успеха на Дара, хората оценяват нейната искреност“, възхищава се на младата ни поп звезда Кокотас.

„Много хора се опитаха да сринат Дара. Това не е футболно състезание, това е музика, любов. Дара не заслужаваше това. Това са най-големите ми уроци от това изживяване. Не знам защо причинихте това на един артист“, не скрива горчивината си гръцкият продуцент.

Именно Кокотас обаче, за когото се смята, че е един от собствениците на компанията, притежаваща правата върху „Бангаранга“, посочи, че Катя от „Ритон“, а не Филип Киркоров, е бил човекът, който е направил връзката на продуцентите от Гърция с БНТ.

Екипът на компанията се среща за разговор с тогавашния директор на БНТ Емил Кошлуков през 2019 г. Постигат договореност БНТ да избере артист и с избора на Дара въпросната компания създава концепцията за нея.

„България Днес“ се свърза с естрадния ветеран Здравко Желязков, житейски и сценичен партньор на Катя. Неговата версия се различава малко от казаното от Илиас Кокотас в подкаста „Казано честно всичко“.

„Преди няколко години с Катя дадохме телефона на гръцкия продуцент Илиас Кокотас с негово разрешение на Емил Кошлуков. Филип Киркоров е от техния екип.

Но с това се изчерпва нашата роля

Нямаме никакви претенции да се откриваме в чужда слава. Много се радваме на победата на Дара и я поздравяваме“, каза за вестника Здравко от дует „Ритон“. „Филип Киркоров е в този международен екип, създал песента на Дара. Той и гърците имат няколко проекта, ако не се лъжа, над 10, за „Евровизия“. И то на различни държави, не само на Русия. Но тъй като у нас някои медии много преекспонираха темата, сега Филип си има проблеми в Русия с тамошните таблоиди - че помагал на „недружествена страна“. Но това са простотии. Ние сме над нещата“, подчерта Здравко.