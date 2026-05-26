Грандиозен скандал в ефир! Илияна: Стоян преспа със Симона, искаше и аз да дойда

Грандиозен скандал се заформи в „Преди обед“ отново покрай финала на „Ергенът“. В рубриката на Елвиса „Насаме с Марто“ днес гостуваха победителката Илияна и ергенът Стоян Димов, които спретнаха драма, достойна за „Съдби на кръстопът“, пише Intrigi.bg.

Още със старта на рубриката водещият Мартин разкри, че въздухът може да се реже с нож заради напрежението в студиото. Илияна призна, че двамата със Стоян вече не си говорят и се чувства излъгана от него, защото два дни след като са били заедно, той е преспал с друга участничка от „Ергенът“. Най-голямата изненада бе коя е въпросната жена.

А именно – Симона. Симона, която през целия сезон не спря да критикува и обижда Стоян за детинското му поведение.

„Ти сам си призна, че си имал интимни отношения със Симона. А дори искаше и аз да дойда на въпросното събитие, но аз отказах“, разкри Илияна с видимо огорчение.

Хронология

По думите й месец след завръщането им от Шри Ланка със Стоян са преценили, че не са един за друг и са се разделили. Две седмици преди телевизионния финала обаче отново са възобновили отношенията си, като са се разбрали да не разгласят новината, докато не са сигурни в чувствата си.

„След поредното ни скарване обаче реших, че с Илияна няма да ни се получат нещата и въпреки че тя искаше да сме интимни, аз й отказах с обяснението, че нямам емоции към нея“, е версията на Стоян.

Илияна го контрира, че само няколко часа преди това й е казал, че е влюбен в нея, а два дни по-късно е преспал със Симона по време на пътуване с рекламна цел.

„Съжалявам! Съжалявам, че се доверих на човек като него“, заключи Илияна.