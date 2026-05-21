Ето я Цветанка Ризова без грим

Цветанка Ризова от години е едно от най-разпознаваемите лица в българския телевизионен ефир. Зрителите са свикнали да я виждат винаги безупречно подготвена, издокарана и с прецизен грим в студиото на Би Ти Ви, където ежедневно влиза в словесни битки с политици и обществени фигури. Когато не е пред камерите обаче, Ризова изглежда по съвсем различен начин – естествена, семпло облечена и далеч от телевизионния блясък.

Точно така я заснеха и папараците на „Ретро“ преди поредния работен ден. След като паркира автомобила си в подземния паркинг на телевизията, журналистката се отправи към малко магазинче в района. Най-силно впечатление направи фактът, че телевизионната звезда е без никакъв грим и без никакво притеснение от това.

Ризова очевидно няма проблем да показва истинското си лице извън ефир. А разликата с телевизионната ѝ визия е осезаема. В студиото журналистката има строги изисквания към начина, по който изглежда пред камера. В ежедневието си обаче предпочита лицето ѝ да остане напълно естествено и чисто и очевидно не робува на излишна суета.

Видно бе и още нещо – Цветанка Ризова явно е сред малкото популярни телевизионни водещи, които не са променили лицето си до неузнаваемост с естетични процедури и хирургични намеси. Докато много нейни колежки от телевизионния екран през последните години заложиха на филъри, ботокс и агресивни корекции, Ризова очевидно е избрала различен път.

Според хора от обкръжението ѝ журналистката се грижи за външния си вид основно с качествена козметика, добра хидратация и здравословен режим на живот. Тя никога не е криела, че предпочита умереното отношение към красотата и не изпитва нужда да заличава възрастта си с драстични интервенции.

Близки до нея дори правят паралел с холивудски звезди като Камерън Диас, Брук Шийлдс, Кейт Уинслет и Мерил Стрийп, които също демонстрират естествено остаряване и отказват да прибягнат до прекомерна намеса във външния си вид. Именно този подход според мнозина прави Ризова още по-авторитетна и автентична в очите на зрителите.

Макар в ефир да е безкомпромисна и често да поставя събеседниците си в неудобни ситуации, извън студиото Ризова демонстрира нормално и земно поведение без излишна звездомания.