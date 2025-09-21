Дъщерята на Преслава стана на 7

Паола, дъщерята на Преслава и любимият й Павел, празнува 7-мия си рожден ден с роднини и приятели. Темата на тържеството беше популярната сред децата играчка Лабубу. Така че такива имаше и в украсата, и на тортата. Рожденичката беше с розова рокля, а майка й се беше погрижила да са с еднакви прически.

„Честит 7-ми рожден ден, мило наше момиче! От мига, в който се появи в живота ни, ти го изпълни със светлина, смях и смисъл. Пожелаваме ти да растеш здрава, щастлива и уверена, да сбъдваш мечртите си с лекота и винаги да запазиш вярата в доброто. Бъди любознателна, смела и обичаща – такава, каквато си! Обичаме те безкрайно!“, написа хитовата изпълнителка към кадрите от тържеството, които сподели в социалните мрежи.

Дни по-рано Преслава и семейството й посетиха образователна ферма близо до София, в която се запознаха с много растения и животни. Певицата и дъщеря й даже храниха някои от обитателите на фермата. Между двете събития Преслава отиде до Боянския водопад. Звездата на фолка сподели в инстаграм, че било малко хлъзгаво, защото валяло, но разходката преминала „без аварии“. Съвсем наскоро добричлийката изненада с постижението, че е изкачила връх Мусала за втори път.

След рождения ден на дъщеря си, която тази есен е в първи клас, Преслава и любимият й Павел изненадаха с ново постижение. Двамата изкачиха връх Ботев. „Изкачването е истинско изпитание – доста хора предпочитат да преспят в хижата и да разделят пътя на два дни. Ние обаче го направихме за един – уморени до крайност, но с огромна гордост. Защото върховете не са само природа и височина – те са доказателство, че можеш повече, отколкото си мислиш“, сподели Преслава.