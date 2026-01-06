Жената на Меси унижава негова обожателка

Съпругата на Лионел Меси Антонела Рокуцо отново бе обвинена, че е попречила на модела Сузи Кортес да гледа финала за Купата на МЛС миналия месец, пише България Днес.

38-годишната аржентинска суперзвезда поведе "Интер" (Маями) до победа с 3:1 над "Ванкувър Уайткапс". Но Кортес, която бомбардира Меси със секси снимки от няколко години, твърди, че Антонела й е попречила да гледа нейния герой, докато печели поредния си трофей.

Тя твърди, че е била възпрепятствана да влезе на стадиона "Чейс", след като Рокуцо е отправила искане до ръководството. Кортес също твърди, че е блокирана от всички акаунти на семейство Меси в социалните мрежи.