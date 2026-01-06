Дъщерята на Борислав Михайлов тайно продаде дома си. Причината ще ви изуми!

Дъщерята на Борислав Михайлов - Бисера, подобно на брат си Николай продаде дома си, пише „България Днес". Тя всъщност се е разделила с имота още преди него.

Къщата на Бисера и съпруга й Живко Миланов бе в Бистрица. Домът бе в съседство с този на Николай Михайлов и Николета Лозанова. Бе построена от фирмата на зетя на легендарния вратар.

Вероятно подобно на тази на брат й Николай, къщата е имала проблеми, тъй като бяха в непосредствена близост. Луксозният дом на Ники и Николета страдаше от подпочвените води, заради които „Домът на мечтите“ се наводнявал при всеки дъжд. Майстори и специалисти не могли да дадат адекватно решение на този проблем. Най-вероятно той е застигнал и Бисера и Живко Миланов.

Не е ясно за колко двойката е продала своята къща. Макар като площ да бе колкото тази на брат й, тя бе доста по-семпло обзаведена. Все пак според брокери Бисера и Живко не са я продали за по-малко от 1 млн. лева.

Подобно на къщата на Ники и Николета и купувачът на техния дом не е известен. Но със сигурност отново е доста заможен.

Не е известно и къде бившите собственици на къщата са се преместили. Преди дома в Бистрица Миланов и Бисера със синовете им живееха в апартамент а София.

В момента семейството преминава през труден период заради тежкото здравословно състояние на бащата на Бисера - Борислав Михайлов.

Легендарният вратар претърпя инсулт и продължава да е в болница. Там за него са полагат постоянни грижи. Състоянието му остава тежко.