Мария обра овациите с безупречния си стил и класа! Коронясаха я за „Модна икона 2025“

Фолк звездата Мария получи поредно признание за безупречния си вкус и излъчване, след като бе отличена с титлата „Модна икона 2025“ на бляскавата церемония P-Awards 2025. Наградата идва като естествено продължение на дългогодишното ѝ присъствие сред най-стилните и обсъждани дами в родния шоубизнес.

През годините Мария неведнъж е доказвала, че модата за нея не е просто сценичен аксесоар, а внимателно изграден почерк. През 2025-а този почерк беше допълнен и от един изключително личен и красив момент – певицата каза „да“ и се превърна в една от най-възхищаваните булки не само у нас, но и на Балканите. Нежна, изискана и сияеща, Мария отново показа, че знае как да бъде едновременно модерна и женствена.

Именно това балансирано съчетание между елегантност, смелост и индивидуалност я превърна в естествен избор за титлата „Модна икона 2025“. Визия след визия, появите ѝ на светски събития неизменно попадат сред най-коментираните, а стилът ѝ вдъхновява както фенове, така и млади изпълнители.

С отличието си от P-Awards 2025 Мария затвърждава позицията си не само като музикален, но и като моден ориентир – жена, която владее изкуството да изразява себе си с финес, увереност и класа.