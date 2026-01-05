Излагация? Кати търси 120 бона от спонсор!

Бившата фолкзвезда Кати, която повече от година се опитва да се върне в бранша, обяви сензационно, че търси 120 бона от спонсор.

Изпълнителката на култовия хит "Аз съм волна пеперуда и летя от цвят на цвят" предизвика бурни реакции в социалните мрежи с доста изненадващ и провокативен пост, в който директно моли за финансов гръб за новия си музикален проект, пише „Телеграф“.

„Дано да има спонсор да ми даде 120 000 без замяна на нищо. Да направя новата си песен тотален хит. Или да се обърна към Албания", пише фолкпевицата, без да се обяснява много-много.

Думите й очаквано моментално отприщиха вълна от коментари, като част от последователите и приеха поста като ироничен, дори саркастичен, но други го разчетоха като чисто отчаяние. Споменаването на Албания допълнително нажежи обстановката и породи спекулации дали Кати намеква за търсене на чуждестранни продуценти, по-благоприятен пазар или просто прави провокативно сравнение с балканската музикална сцена.

Подигравки

Това идва като неин отговор на анализ от фен, публикуван в социалните мрежи, под заглавието „Кати от върха на 90-те до днешната катастрофа“.

„През 90-те години Кати беше една от най-ярките и разпознаваеми звезди на българската популярна музика. Албумите й, многобройните участия и сценичното й присъствие я поставиха редом до имена като Глория и Софи Маринова. В онзи период, ако е имало ТОП 5 изпълнители, Кати със сигурност е била там. Кати никога не е била певица с изключително широк вокален диапазон - напротив, той е ограничен. Но въпреки това тя успя да наложи името си, да спечели сърцата на публиката и да бъде изключително активна на сцената.

През пиковите си години тя имаше по 50 участия за месец - нещо, което дори най-големите звезди трудно постигат. Днес обаче ситуацията е различна и болезнена. Начинът, по който се представя Кати в последно време, буди възмущение, смях и подигравки не само сред хората, които някога са я уважавали, но и сред младото поколение, което се запознава с нея за първи път. Клипове, стайлинг, записи - всичко изглежда прибързано, аматьорско и дори катастрофално в сравнение с това, което Кати е постигнала преди.

Вместо достойно завръщане публиката вижда некачествени продукции, които цапат името и наследството й. Това не е въпрос на бюджет, а на отношение, вкус и професионализъм. Хората около Кати сякаш не осъзнават колко пагубно изглежда всичко за публиката и за целия жанр. Вместо да защитят и надградят репутацията й, се наблюдава безмълвно позволение това да се случва.

Не е късно за промяна. Достатъчно е една качествена песен, добър екип и професионален подход, за да се върне уважението на публиката и имиджът на звезда. Но докато не се осъзнае сериозността на ситуацията, това поведение остава позорно и тъжно за една изпълнителка, която някога беше на върха. Кати е доказала, че може да бъде сред най-добрите. Но днес трябва да избере дали иска да остане легенда с минало, или да стане обект на подигравки и разочарование както сред старите фенове, така и сред новите поколения. Публиката няма да прости, когато се вижда, че се пренебрегва стойността на това, което някога е било“.