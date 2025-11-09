Деси Слава излязла от токсична връзка

Деси Слава е била доскоро в токсична връзка. Гласовитата изпълнителка, която този март празнува 46-тия си рожден ден, съумяла да излезе от вредните отношения и взела мерки да се съхрани. За това певицата загатна в интервюто си за подкаста на Нели Хаджийска, която вече се представя като Нели Елия.

Деси Слава не говори за последната си връзка, която явно вече е зад гърба й. Певицата всъщност май не я приема съвсем за връзка, заради естеството й. Освен това, когато наскоро участва в предаването „Аз обичам България”, Деси Слава обяви, че от 4 години няма гадже.

Що се отнася до токсичните отношения, в които е била, гласовитата изпълнителка даде да се разбере, че не само ги е прекратила. Певицата подчерта, че е предприела „смели крачки”, за да се опази. Тя отчете като свой негатив неизчерпаемото търпение, което има, и от което има риск другите да се възползват. Докато, както Деси Слава уточни, не настъпи момент, в който се чувстваш „счупен”, наранен. „Сега се опитвам да си построя моето собствено спокойствие”, сподели звездата, която на 7 ноември във Варна ще завърши успешното си първо фолклорно турне „С България в душата”.

Деси Слава открай време има духовни търсения и днес все по-често отделя време за любими практики. Певицата е прочела доста литература, следи духовни водачи, ходи на семинари и даже има познания по рейки. Прави дихателни упражнения, медитира и се моли. Въпреки големия си напредък, продължава да работи по себе си.

Певицата си задавала от малка въпроси, свързани с безкрайността на Вселената и мястото на човека в нея. Духовните й търсения обаче започнали в по-зряла възраст, след като на два пъти губила вярата си в Бог. Деси Слава, която иначе е силно вярваща, призна, че първият път това се случило в личния й живот, а вторият – в професионален план, когато била измамена с огромна сума. Деси Слава инвестирала парите в музикална телевизия, но съдружникът й избягал с парите. Тя трябвало да поддържа телевизията със спестяванията си, докато не останала без каквито и да било пари за собствени проекти. След като спряла да прави нови песни, Деси Слава вече не била актуална и не я канили на участия.

В резултат певицата, която имала и дългове, изпаднала в тежка депресия. Чувствала се провалена. Не знаела как да продължи. Нямала никаква визия за живота, за това, което следва. Не искала да говори с никого и плачела непрекъснато. Тогава големият й син Майки се опитвал да я успокои, че като плаче не може да промени нищо. Деси Слава успяла да се съвземе, благодарение на силния си дух, който се убедила, че има и тогава. Имала чувството, че някой й е сложил тежест и потъва в тъмни води. Певицата вече била започнала да чете духовна литература и решила, че трябва приложи наученото.

Един ден се събудила и си представила, че тежката топка я е завлякла на океанското дъно и по-надолу нямало накъде. Тогава певицата си казала, че трябва само да скъса веригата към топката, за да се освободи и да изплува на повърхността. Щом го направила, усетила в гърдите си радост и лекота. От тогава тя започнала да се моли. Много бързо се убедила в силата на молитвите. Започнали да й се обаждат за участия. Деси Слава постепенно започнала да рестартира музикалната си кариера. Отнело й време да върне дълговете си, като в този период не смеела даже да си купи дори една нова рокля за участие. Днес обаче Деси Слава няма никакви дългове и пак се радва на успешна кариера, а графика й е препълнен с участия.

Певицата смята, че в тежки моменти е най-важно човек да бъде искрен със себе си и това как се чувства. Да не се самозалъгва. Само така той може да вземе адекватни мерки, за да си помогне. Деси Слава отдава голямо значение и на молитвите. Когато се успокоиш, смята певицата, нещата започват да се нареждат. Паниката, вината и гневът пречат и разболяват. Освен това, когато притихнеш, изтъква Деси Слава, можеш да се свържеш със сърцето и душата, които знаят най-добре какво да направиш, да чуеш гласа на интуицията си.

Деси Слава стигнала до тези изводи, след като на самата нея й се случвало да заглушава душата си. „В моментите, в които съм била под голямо напрежение. Когато съм била подложена на неблагоприятни взаимодействия и отношения с токсични хора”, сподели певицата.

Благодарение на това, че работи върху себе си, Деси Слава съумяла да запази добри отношения със спортиста Благой Найденов, който е баща на втория й син Борис. След раздялата си, певицата и спортистът имали ежедневна комуникация. Той много й помагал в грижите за Борис и драми не са имали. И все пак Деси Слава призна, че в отношенията й с Благой проличало, че не може да си слага лични граници. Тя не каза какво точно има предвид, но пък намекна, че с бащата на големия си син Майки не са изяснили това, което трябвало, след разлъката си. Той заминал в чужбина и „замели нещата под килима”. Деси Слава сподели още, че много трудно е простила някои неща, случила се във връзката им.